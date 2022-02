Hautnah - Gott mitten im Leben

250

( 250 ) Dirigentenwechsel 25 MIN.

Als Gregor Breier in seinem Leben, bildlich gesprochen, den Dirigentenstab an Jesus Christus abgab, führte das auch zu praktischen Veränderungen. Öffentliche Auftritte als Pianist bei Konzerten oder als Dirigent rückten in den Hintergrund. Als Musikproduzent bei 'Wort des Lebens' am Starnberger See eröffneten sich ihm stattdessen vielfältige neue Möglichkeiten, seine musikalischen Gaben zum Segen für viele einzusetzen.