Gott im Alltag begegnen

In der inspirierenden Talksendung dreht sich alles um Menschen und ihre bewegenden Begegnungen mit Gott im Alltag. Sie erzählen, wie tiefgreifende Erlebnisse ihr Leben nachhaltig verändert haben und berichten, wie ihnen Gott im täglichen Leben nahekommt.

Die Talkgäste

Ob Truckerin, Unternehmer, Psychotherapeutin, Polizist oder Bibelübersetzer - die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner der Sendung kommen aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen und Lebensbereichen. Ob mit kirchlichem Hintergrund oder nicht, eines verbindet sie: Sie teilen offen und ehrlich ihre persönlichen Erlebnisse mit Gott. Mit ihren Geschichten ermutigen sie andere und zeigen, wie wichtig es ist, am Glauben festzuhalten und auf Gottes gute Führung zu vertrauen.

Die Moderatoren

Moderiert wird „Hautnah - Gott mitten im Leben“ im Wechsel von Wilfried Schulte, Elena Schulte und Jörg Würz.

Eine Sendung des Missionshauses NEUES LEBEN

Das überkonfessionelle Missions- und Bildungswerk mit Sitz in Wölmersen (Westerwald) wurde 1954 durch Anton Schulte gegründet. Herzstück der Arbeit ist die Evangelisation. NEUES LEBEN ist auf Bibel TV mit den Sendungen „So lebt sich’s gut”, „Hautnah – Gott mitten im Leben“ und „Rise & Shine“ präsent.