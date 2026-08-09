Das ökumenische Magazin

Die Sendung „Kirche in Bayern“ zeigt Nachrichten und aktuelle Themen, die die katholische und evangelische Kirche im Freistaat Bayern bewegen. Das Fernsehmagazin präsentiert einen bunten Querschnitt aus dem Leben der beiden großen Kirchen.

Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Kirche

Die evangelische und katholische Kirche in Bayern haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam, unabhängig von der Konfession, über kirchliche Themen zu berichten: Vom Engagement in der Ortsgemeinde über die Beschlüsse der Bischofskonferenz bis hin zu Diakonie und karitativen Projekten reichen die Themen der Fernsehsendung. Beitragen soll „Kirche in Bayern“ auch zur Achtung vor dem Glauben anderer.

Eine Produktion aus Würzburg

Das TV-Magazin "Kirche in Bayern“ wird von der "Arbeitsgemeinschaft Kirchenmagazin im bayerischen Privatfernsehen GbR" mit Sitz in Würzburg verantwortet.

Bernadette Schrama und Christine Büttner leiten durch das Magazin

Moderatorinnen des Fernsehmagazins sind im Wechsel Bernadette Schrama und Christine Büttner. Bernadette Schrama ist Leiterin der Fernsehredaktion der Diözese Würzburg und moderiert die Sendung seit dem Start im Jahr 2001. Die Redakteurin ist außerdem verantwortlich für die Filmbeiträge aus Unterfranken. Christine Büttner ist Redakteurin und Fernsehmoderatorin beim Evangelischen Presseverband für Bayern (EPV) in München und moderiert seit 2019 „Kirche in Bayern“.