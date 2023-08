Joyce Meyer - Das Leben genießen

4528

( 4528 ) Charakter Jesu: Entdecke, was wahre Liebe ist 26 MIN.

Das einzige was den Egoismus, den Hass, die Bosheit, die Bitterkeit, die Sünde, das Elend ändern kann, so Joyce Meyer, ist 100% Liebe. Ein Leben in wahrer Liebe zu führen ist deshalb das wichtigste was wir tun können - Joyce Meyer spricht darüber.