Joyce Meyer - Das Leben genießen

4309

( 4309 ) Ungewöhnlich: Was würde Jesus tun? 26 MIN.

Manchmal sind wir uns selbst als Christen für bestimmte Tätigkeiten zu schade. Dabei haben wir doch in Jesus ein großartiges Vorbild. Fragen Sie sich immer: "Was würde Jesus tun?", und finden Sie heraus, warum er in der Lage war, so ungewöhnlich zu handeln.