1102

( 1102 ) Margret Meier: Was mach ich jetzt noch mit Jesus? 25 MIN.

Margret Meier hat in ihrem Leben viel bewegt. Mit 17 Jahren war sie bereits Leiterin eines Kindergartens und kurz später hatte sie ein richtiges Berufungserlebnis. Für sie war klar: Ich soll in Pakistan anpacken. Aber letztlich führte ihr Weg sie dorthin erst knapp 40 Jahre später. Nach dem Eintritt in den Ruhestand fragte sie sich: "Jesus, was machen wir nun die nächsten zehn Jahre noch?" Die Antwort scheint ihr Hilfsverein Himmelsperlen zu sein, mit dem sie unter anderem eine Schule in Pakistan betreibt. Margret Meier erzählt aus einem Leben mit Aufträgen, Enttäuschungen und großen und kleinen Wundern.