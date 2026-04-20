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( 1103 ) Titus Schlagowsky: Der Kneipenpastor 25 MIN.

Musik läuft leise im Hintergrund, die Gläser klirren aneinander und ein wenig Rauch hängt in der Luft. Eine ganz normale Kneipen-Szene. Doch eines ist anders: Alle verstummen und lauschen dem Wirt Titus Schlagowsky. Der selbsternannte "Kneipenpastor" erzählt von seinem Glauben und seinem Lebensweg, der ihn auch für einige Zeit ins Gefängnis führte. Heute ist es sein Hauptanliegen, dort von Gott zu erzählen, wo Menschen dringend von ihm hören sollten - zum Beispiel am Kneipentresen. Schlagowskys Andachten sind umstritten und bringen ihm unter anderem von seiner Landeskirche, bei der er eine Prädikantenausbildung absolviert hatte, starke Kritik ein. Seine Beauftragung als Prädikant der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau wurde nach der ersten Laufzeit nicht verlängert.