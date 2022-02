58

( 58 ) Reformation gestern und heute 40 MIN.

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen und setzte damit einen Prozess in Gang, der die Welt für immer verändern sollte: die Reformation. Mit der Lutherdekade zwischen 2008 und 2017 wird dieses Ereignis in ganz Deutschland gefeiert. Die Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum, Prof. Dr. Dr. h.c. Margot Käßmann, gibt Einblicke in Beginn und Verlauf der Reformation und zeigt, wo sie bis heute weit über die Kirche hinaus Kultur und Gesellschaft verändert hat.