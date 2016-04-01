Hallo Benjamin!

Tina und Jenny blicken zurück auf das Jahr 2015: Mit tierischen Spielen, tanzenden Studiogästen, ungewöhnlichen Wohnhäusern und einem gebasteltem Labyrinth.
Gebastelt, gebacken und als Zaubertrick!
Welcher Mann ist für dich ein ganz besonderer Mann? Maus Benjamin verrät, wen er besonders toll findet. Die kleinen Gäste lösen mithilfe von Moderatorin Tina ein Männerquiz, punkten im Hammer-Wettbewerb und backen Supermänner.
Welche Frau ist für dich eine besondere Frau? Maus Benjamin verrät heute, welche Frau für ihn ein Vorbild ist. Die kleinen Gäste basteln mit Moderatorin Tina Spendendosen, malen blind die Maus Benjamin und lösen ein Quiz über mutige Frauen.
Warum feiern wir Ostern? Und woher kommt der Osterhase? Moderatorin Tina und die kleinen Gäste lernen vieles rund um das Osterfest und basteln Eierbecher und Osterhasen.
Welche Bedeutung hat das Pfingstfest?
Eine Schnuppersendung über Nelken, Zimt und Vanille.
Diesmal begrüßt Maus Benjamin zu einer besonderen Sendung: die besten Szenen aus den Ostersendungen! Darin erfahren wir welche Ostertiere es gibt und wie man Blumen-Samen-Kugeln herstellt. Außerdem testen Jenny und Jonathan das Wissen der Studiokinder über das Abendmahl.
Was ist Fasten? Und warum überhaupt? Diesen Fragen geht Kirchenmaus Benjamin mit seinen Freuden auf die Spur und entdeckt dabei viele Möglichkeiten, der Umwelt in der Fastenzeit Gutes zu tun.
U-Boot, Fische, Flaschenpost - tief im Wasser gibt es vieles zu entdecken!
Kleine Tiere, große Bagger, riesige Tropfsteine - tief unter der Erde gibt es vieles zu entdecken!
Diesmal begrüßt Maus Benjamin zu einer besonderen Sendung: die besten Szenen aus den Weihnachtssendungen!
Woher kommt die Martinsgans? Und was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit? Wir feiern Sankt Martin!
Einfach stark, was die Kartoffel alles kann!
Was macht den Schulweg sicher? Welche Arten von Schule gibt es? Moderatorin Tina und die Kinder suchen Antworten auf Fragen rund um das Thema Schule.
Benjamin zeigt euch heute spannende Besuche der Kinderreporter an außergewöhnlichen Orten. Vom Marionettenspieler bis zum Schäfer gibt es viel zu lernen.
In unserer Kirche arbeiten viele Menschen. Los geht die Entdeckungstour der Berufe!
Moderatorin Jenny und die Kinder finden heraus, warum Fußball so beliebt ist und versuchen, auf ein Tor zu schießen.
Welche Länder gehören zu Europa? Was ist die EU? Und was hat das alles mit uns zu tun?
Wie man sich in anderen Ländern begrüßt und worauf man beim Begrüßen achten sollte.
Wir entdecken Saiteninstrumente und lernen, wie man sie zum Klingen bringt.
In dieser Folge proben die Kinder ihr eigenes Theaterstück und erfahren, welche Berufe es im Theater gibt.
Einblicke in ihr Leben und die Erfindungen der alten Griechen.
Welche Weihnachtssymbole gibt es und welche Bedeutung haben sie?
Welche Bedeutung die Taufe hat und was dabei genau passiert.