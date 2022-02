Hallo Benjamin!

36

( 36 ) Kind sein ist schön! 26 MIN.

Kinder können so vieles machen, was Erwachsene nicht mehr tun können: "rummatschen", viel spielen und in die Schule gehen! Zusammen mit Moderatorin Tina lösen die drei kleinen Gäste ein Kinderquiz, spielen in einer Höhle und machen Eiswürfel mit Gummibärchen. Maus Benjamin genießt das Kindsein ebenfalls und verrät, was er am liebsten macht.