Hallo Benjamin!

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( 128 ) Das Beste aus den Ostersendungen 25 MIN.

Diesmal begrüßt Maus Benjamin zu einer besonderen Sendung: die besten Szenen aus den Ostersendungen! Darin erfahren wir welche Ostertiere es gibt und wie man Blumen-Samen-Kugeln herstellt. Außerdem testen Jenny und Jonathan das Wissen der Studiokinder über das Abendmahl.