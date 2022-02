Gottes Bodenpersonal

3

( 3 ) Folge 3 21 MIN.

Die Flughafenseelsorge braucht dringend Verstärkung. Ehrenamtliche sollen diese Lücke schließen. Gemeinsam mit einigen Anwärtern schlendert Detlev Toonen durch die Terminals und ist so schon mitten in deren Ausbildung. Ein langsamer Gang signalisiert, Zeit zu haben. Zeit hat auch der ehrenamtliche Helfer und Flughafenfeuerwehrmann Jürgen Schmidt. Der Christ hat schon so manches am Flughafen erlebt und weiß, wie wichtig die Flughafenseelsorge sein kann.