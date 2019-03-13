Gottes Bodenpersonal

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( 9 ) Folge 9 21 MIN.

Ein ganz normaler Tag für Flughafenseelsorger Detlev Toonen: Früh morgens wartet er am Flughafen auf drei Studenten, die sich vor ihrem Abflug nach Kamerun segnen lassen wollen. Als Geschenk hat er ein Tagebuch dabei, aber die Studenten tauchen nicht auf. Parallel dazu trainiert Monika Greier eine Gruppe von Flughafenmitarbeitern im Umgang mit Gehörlosen. Realitätsnah vermittelt sie Grundkenntnisse der Gebärdensprache. Außerdem bereitet Birgit Tepper eine Geburtstagsüberraschung für Detlev Toonen in seinem Büro vor, während er noch mit einer Flughafenführung für Bundeswehrsoldaten beschäftigt ist.