Bei der Arbeit der Düsseldorfer Flughafenseelsorge liegen Freud und Leid dicht beisammen. Während Pfarrer Detlev Toonen eine Besuchergruppe an den Gedenkort der Brandkatastrophe führt, die 1996 hier stattgefunden hat, spricht seine Mitarbeiterin Birgit Tepper mit Menschen, die kurz vor einer Reise stehen oder voller Vorfreude auf liebe Angehörige warten.
Flughafenseelsorge ist vielseitig. Detlev Toonen und Birgit Tepper versuchen, sich Zeit für die Menschen zu nehmen. Für den Kollegen den Briefkasten anzuschrauben gehört ebenso dazu wie der Segen vor der Hochzeitsreise.
Die Flughafenseelsorge braucht dringend Verstärkung. Ehrenamtliche sollen diese Lücke schließen. Gemeinsam mit einigen Anwärtern schlendert Detlev Toonen durch die Terminals und ist so schon mitten in deren Ausbildung. Ein langsamer Gang signalisiert, Zeit zu haben. Zeit hat auch der ehrenamtliche Helfer und Flughafenfeuerwehrmann Jürgen Schmidt. Der Christ hat schon so manches am Flughafen erlebt und weiß, wie wichtig die Flughafenseelsorge sein kann.
Liebeskummer, Heimkehr, Anlaufschwierigkeiten - Gottes Bodenpersonal Detlev Toonen, Birgit Tepper und die frischgebackenen ehrenamtlichen Seelsorger des Düsseldorfer Flughafens müssen sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellen.
Seelsorger Detlev Toonen muss sich um Herrn Lee kümmern, der von Düsseldorf aus in sein Heimatland China abgeschoben werden soll. Seine Assistentin Birgit Tepper verschafft sich derweil nach Feierabend etwas Ablenkung beim Karatetraining. Und dem Flüchtlingsschiff Siesta im Düsseldorfer Hafen droht die endgültige Schließung…
Schnitzeljagd am Düsseldorfer Flughafen: Seelsorger Detlev Toonen begrüßt eine Konfirmandengruppe, die er in kleinen Gruppen auf Erkundungstour schickt. Ganz andere Sorgen plagen währenddessen seine Assistentin Birgit Tepper: Die Karate-Prüfung steht vor der Tür und ausgerechnet jetzt streikt der Rücken ihres Bekannten, der sie eigentlich darauf vorbereiten sollte.
Detlev Toonen und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter nutzen den Valentinstag und verteilen Schokoherzen an die Reisenden. Gleichzeitig sorgt sich der Pfarrer aufgrund der ungewissen Zukunft der Düsseldorfer Flughafenseelsorge.
Im Talar zum Terminal: Detlev Toonen lädt zu einem der seltenen Gottesdienste im Flughafen ein. Mit den Tücken der Technik kämpft derweil Birgit Tepper. Der neue Laptop funktioniert nicht so, wie er soll, und sie ist auf fremde Hilfe angewiesen.
Ein ganz normaler Tag für Flughafenseelsorger Detlev Toonen: Früh morgens wartet er am Flughafen auf drei Studenten, die sich vor ihrem Abflug nach Kamerun segnen lassen wollen. Als Geschenk hat er ein Tagebuch dabei, aber die Studenten tauchen nicht auf. Parallel dazu trainiert Monika Greier eine Gruppe von Flughafenmitarbeitern im Umgang mit Gehörlosen. Realitätsnah vermittelt sie Grundkenntnisse der Gebärdensprache. Außerdem bereitet Birgit Tepper eine Geburtstagsüberraschung für Detlev Toonen in seinem Büro vor, während er noch mit einer Flughafenführung für Bundeswehrsoldaten beschäftigt ist.
Flughafenseelsorger Detlev Toonen hat Geburtstag. Seine Kollegin Birgit Tepper hat einige Überraschungen und eine kleine Feier vorbereitet. Währenddessen begibt sich Corry Vogtmann zu der MS Siesta. Das ehemalige Flüchtlingsschiff liegt im Hafen und ist ihr ehemaliger Arbeitsplatz. Alle Flüchtlinge wurden in Dortmund untergebracht, sodass das Schiff jetzt völlig leer ist. Ein komisches Gefühl für die ehemalige Helferin. Zu einigen Flüchtlingen hat sie noch Kontakt. So auch zu Mehdi.
Im Flughafengebäude ist wieder viel los. Schüler führen eine Aufklärungskampagne durch, die sich gegen Kinderprostitution richtet und werden dabei von Detlev Toonen, dem Flughafenseelsorger unterstützt. Außerdem lernen Mitarbeiter der Informationsschalter die Gebärdensprache kennen, um auch mit Gehörlosen ohne Worte kommunizieren zu können. Mit Bogen und Bibel befindet sich der ehemalige Kapitän der iranischen Bogennationalmannschaft auf dem Weg in ein neues Leben.
Die Flughafenkapelle beherbergt inzwischen die New Life Church. Hierher geht auch der geflüchtete Mehdi. Heute lässt er sich taufen. Detlev Toonen hat bereits seine eigenen Erfahrungen mit der neuen Gemeinde gemacht.
Flughäfen sind Orte großer Gefühle, kleiner Geschichten und menschlicher Schicksale. Airportseelsorger versuchen bei den Menschen zu sein, in welcher Lage diese sich auch befinden. Detlev Toonen ist einer von ihnen. Nur mit einer Handkamera hat Filmemacher Marcel Kuss Detlev Toonen und sein Team über mehrere Monate hinweg immer wieder begleitet. 'Gottes Bodenpersonal' ist damit die erste Dokusoap im VJ-Stil. Marcel Kuss gewährt in diesem Making-of einen Blick hinter die Kulissen der Dreh- und Schnittarbeiten.