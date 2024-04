31

( 31 ) Gutes zu tun macht Freude (U. Klüter, Hebräer 13,1-16) 10 MIN.

Warum feiern wir Nikolaus und was hat es mit dem Mann in rotem Mantel und mit weißem Bart eigentlich auf sich? In seiner Predigt wirft Pastor Uwe Klüter einen Blick auf Brauchtum und Geschichte des Nikolaustags.