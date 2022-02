25 Folgen

Im Mittelpunkt der Sendung Vollwert stehen Begegnungen mit Künstlern an mehr oder weniger bekannten Orten in Baden-Württemberg. Fernab von sterilen Studios entstehen Situationen und Gespräche, die ungewohnte Einblicke in das Leben und die Gedanken kreativer Köpfe eröffnen. Das Ganze wird umrahmt von Musikclips und unplugged Sessions.