Der wichtigste Vers in der Bibel - Harrison Conley 26 MIN.

In Johannes 3,16 steht: "Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat." Keine andere Bibelstelle sagt mit so wenigen Worten so viel zu so vielen Menschen. Es ist vermutlich der wichtigste Vers in der Bibel. Harrison Conley erklärt in dieser Predigt, was das Evangelium ist und warum es eine so große Bedeutung hat.