Früher drogenabhängig – heute Pastor

Als junger Mann glaubte Bayless Conley kaum an Gott und suchte Sinn in vielem – auch in Alkohol und Drogen. Doch als er Jesus begegnete, fand er endlich Antworten auf seine tiefsten Fragen. Er erlebte, wie Gott ihn von seinen Süchten befreite und sein Herz heilte. Heute ist es sein Herzensanliegen, Menschen von Jesus zu erzählen, damit auch sie die lebensverändernde Kraft Gottes erfahren und in der Bibel die Antworten finden, die sie suchen.

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