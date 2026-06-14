Hour of Power mit Bobby Schuller

Hour of Power verbreitet die positive Botschaft von Jesus Christus durch inspirierende Gottesdienste. Die Predigten gehen lebensnah auf alltagsrelevante Themen ein und bewegen Menschen dazu, dem Beispiel von Jesus Christus in ihrem Alltag zu folgen.

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Hour of Power – der Gottesdienst, der ermutigt, verbindet und berührt

Brauchen Sie Ermutigung? Wünschen Sie sich zwischen all den negativen und destruktiven Sendungen in den heutigen Medien eine Sendung, die Ihren Geist und Ihre Seele aufbaut und Ihnen neue Kraft und Inspiration für den Alltag gibt?

Die Gottesdienste von Hour of Power sind genau das, was Sie suchen. Eine volle Stunde inspirierendes Fernsehen, mit einer erfrischenden Mischung aus traditioneller und moderner geistlicher Musik und einer mutmachenden Botschaft, wie Sie ein positives und erfülltes Leben führen können. Bobby Schuller wird Sie begeistern und Ihnen neue Kraft für Ihre Woche geben.

In den Predigten wird lebensnah auf alltagsrelevante Themen eingegangen, um Menschen auf der Grundlage des Evangeliums zu positiven Gedanken zu bewegen und ihnen so neue Kraft für ihr Leben zu geben. Ein Hauptanliegen von Hour of Power ist es, Gott den Menschen näherzubringen und sie zu einem Leben in der Nachfolge Jesu zu ermutigen und auch die Botschaft eines positiven Christentums zu verkündigen. Lassen Sie sich von dieser guten Nachricht inspirieren und begeistern. Schalten Sie ein!



