39

( 39 ) Glaube als Ressource 25 MIN.

In der Ehe von Jutta und Jürgen Hesser ist Gott als Dritter im Bunde. Im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Stracke berichten die Eheleute davon, welche gemeinsamen Rituale sie in ihrem Glaubensleben pflegen und warum ihnen diese besonders in Leidenssituationen Kraft geben.