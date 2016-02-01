Gottes Häuser

Sie sieht ein wenig wie eine Burg aus und liegt direkt an der Schwebebahn. Früher musste man sogar manchmal die Predigt unterbrechen, wenn die Waggons vorbeirauschten. Schon seit dem 9. Jahrhundert stand hier eine Kirche. Nach einem Brand wurde die heutige Hauptkirche teilweise im Bergischen Heimatstil neu errichtet und 1926 fertiggestellt. Ein Rundgang u. a. mit Pfarrer i. R. Manfred Alberti und Pfarrerin Claudia Kiehn.
Das evangelische Kirchengebäude aus dem Jahre 1929 gilt als ein Leitbau des modernen Kirchenbaus in Europa. Der Architekt Otto Bartning ließ im Essener Stadtteil Südostviertel den schlichten, kreisförmigen Zentralbau errichten. Aufgrund dieser außergewöhnlichen Form wurde die Auferstehungskirche in Essen auch ironisch als Zirkus oder als Tortenkirche bezeichnet. Pfarrer Michael Heering ist schon sein ganzes Berufsleben in dieser Kirche tätig. Auf einem Rundgang durch die Auferstehungskirche trifft er auf Menschen, die einiges aus der Geschichte zu berichten wissen.
Er gilt als der Inbegriff der Romanik in Westfalen: Der Patrokli-Dom zu Soest. Seit über 1000 Jahren ist das ehemalige Stift tief mit der Entwicklung der westfälischen Stadt Soest verbunden. Die heutige Propsteikirche, die dem Heiligen Patroklus geweiht ist, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Propst Josef Heers lädt ein zu einer Entdeckungsreise durch Kreuzgang, Museum und Dom.
Von außen nach innen und von innen nach außen - dafür steht die St. Lorenzkirche. Seit über 700 Jahren steht sie am Lorenzer Platz in Nürnberg. Der hochgotische Bau mit dem hochgezogenen Hallenchor wird als öffentlichste Kirche in Nürnberg wahrgenommen. Sie ist nicht nur Kirche am Weg, sondern auch Kirche mitten in der Stadt. Dekan Dr. Jürgen Körnlein und Pfarrerin Susanne Bammessel zeigen, was sich hinter dem 'Innen und Außen' in der Lorenzkirche verbirgt.
Ostfrieslands älteste mittelalterliche Kirche steht auf einem der größten Marktplätze Deutschlands. Dem Heiligen Liudger geweiht, wurde die einstige Einraumkirche im Jahre 1455 als romanisch-gotisches Bauwerk fertiggestellt. Neben den äußerlichen Besonderheiten hat das Gotteshaus in Norden auch Kunstwerke von internationalem Rang zu bieten. Superintendent Dr. Helmut Kirschstein begibt sich auf einen Rundgang und erklärt, was Torf, Australien und ein reformierter Altar mit der evangelisch-lutherischen Ludgeri-Kirche zu tun haben.
Die Abtei Münsterschwarzach liegt idyllisch am Main. Neben den Regeln des Heiligen Benedikt spielt hier vor allem das tägliche Gebet eine wichtige Rolle. In einem der größten Benediktinerklöster Europas ist somit die Abteikirche Dreh- und Angelpunkt im Leben der rund 170 Mönche. Pater Meinrad spürt dem Glauben nach, der sich in der Architektur widerspiegelt.
Mit 161,53 Metern ist das Ulmer Münster nicht nur um einiges höher als der Kölner Dom, es reicht auch aus, um höchster Kirchturm der Welt zu sein. Die Kirche am Münsterplatz ist aber auch Bürgerkirche. Denn es waren vor allem die Bürger, die dafür gesorgt haben, dass die im gotischen Baustil errichtete Kirche nach 513 Jahren Bauzeit fertiggestellt werden konnte. Münsterpfarrerin Tabea Frey (2002-2016) zeigt, warum das Ulmer Münster nicht nur eine besondere Kirche in der Stadt, sondern auch für die Stadt ist.
Die Elisabethkirche in Marburg gilt neben der Liebfrauenkirche in Trier als erste gotische Kirche auf deutschem Boden.
Die kleine Kirche in Sterup steht in Angeln. Von der Kirchturmspitze aus kann man in der Ferne über die Geltinger Bucht bis nach Dänemark schauen. Aber nicht nur das ist die Besonderheit dieser romanischen Kirche. Auch das Riffelbild, das je nach Position des Betrachters sein Motiv wechselt, ist einzigartig, genau wie das musikalische Engagement von Pastor Crystall und seiner Gemeinde.
Seit der jüngsten großen Renovierung im Jahr 2008 erstrahlt die Hauptkirche des Erzbistums Hamburg in neuem Glanz. Prunkvoller Mittelpunkt des neuen Doms ist der 3,5 Tonnen schwere Altar aus französischem Kalkstein. Edle grausilberne Fliesen lassen den Innenraum der Kirche in neuem Licht erstrahlen. Anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung des Mariendoms am 23. November 2008 führte der damalige Hamburger Erzbischof Werner Thissen durch die neugestaltete Kirche und stellte die entscheidenden Neuerungen vor.
Die Felsenkirche Temppeliaukio kirkko in Helsinki gehört zu den meist besuchten Sehenswürdigkeiten der finnischen Hauptstadt. Nach langen Diskussionen und Protesten innerhalb der evangelischen Kirche Finnlands wurde 1968 mit dem spektakulären Bau begonnen: Das Gotteshaus wurde in einen Granitfelsen gesprengt - und steht seitdem mitten in der Innenstadt. Temppeliaukio überzeugte mit der Zeit die Skeptiker. Die Atmosphäre der lichtdurchfluteten Felsenkirche lässt niemanden unberührt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg versammelten sich die evangelischen Christen von Neuss-Reuschenberg in einer Schulbaracke, um ihre Gottesdienste zu feiern. 1951 bekamen die Gemeindeglieder ihren eigenen, wenn auch bescheidenen Kirchenraum: die Alte Erlöserkirche. Das Gebäude wurde zum Zentrum des Gemeindelebens. Doch schon bald war sie für die vielen Kirchenbesucher zu klein, sodass die Neue Erlöserkirche gebaut wurde. Die alte hölzerne Notkirche mit verschließbarem Altar wird heute u.a. für Kunstausstellungen genutzt.
Bischof Bernward von Hildesheim hat den Grundstein der evangelisch-lutherischen Michaeliskirche im Jahre 1010 setzen lassen. Zunächst als ein Kloster für Benediktiner gegründet erlebte St. Michaelis eine sehr wechselvolle und bewegte Geschichte. Bis auf den heutigen Tag verfügt das 1000 Jahre alte Gotteshaus über einen katholischen und einen evangelischen Teil. Pastor Dirk Woltmann lädt auf eine Reise durch Zeit und Raum in das sechstürmige Gotteshaus des Heiligen Michael ein.
Der Heilige Alexander, Kardinal Albrecht von Brandenburg oder Matthias Grünewald - nur einige Namen, die eng mit der ältesten Kirche in Aschaffenburg verbunden sind. Das Gotteshaus auf dem Dalberg blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Die Stiftsbasilika ist als einzige Kirche weltweit dem Heiligen Petrus und Alexander geweiht. Pfarrer Martin Heim begibt sich auf eine Schatzsuche durch die Basilica minor.
Verfolgung aufgrund des persönlichen Glaubens war in Europa zur Reformationszeit vor allem für protestantisch gesinnte Christen an der Tagesordnung. In Hanau zeugt eine imposante Doppelkirche von dieser Zeit. Die Wallonisch-Niederländische Kirche steht auch für Zerstörung. Pastor Torben Telder geht der bewegten Geschichte nach und erklärt, was eine Kapitulation mit dem Aufschwung Hanaus zu tun hat.
Im Zentrum des Marktplatzes von Rheydt steht die evangelische Hauptkirche. Der berühmte Berliner Kirchenbaumeister Professor Johannes Otzen (1839-1911) erbaute das Wahrzeichen der ehemals selbstständigen Stadt Rheydt in den Jahren 1899 bis 1902.
Pfarrer Frank-Dieter Leich führt durch die größte Kirche Nordrhein-Westfalens. Früher wurde der Bergmannsdom hauptsächlich von Familien besucht, die vom Bergbau lebten. Das spiegelt sich in der Gestaltung des Innenraums wider: die Wände sind schlicht und die Säulen der Kirche aus Stahl.
Die Mitarbeiter des Kirchenschiffs 'Johann Heinrich Wichern' sind unterwegs auf den Wasserwegen im Raum Duisburg. Sie besuchen die Seeleute auf den dortigen Binnenschiffen, denen eine Teilnahme am Leben an Land so gut wie unmöglich ist. Mit einem kleinen Gottesdienstraum bietet das Boot des Evangelischen Binnenschifferdienstes u. a. auch die Möglichkeit zu Schiffertrauungen und -taufen. Das Boot wurde am 13. April 1980 in Dienst gestellt.
Im 16. Jahrhundert entstanden einige Wehrkirchen im gotischen Stil. Eine davon ist die Barbarakirche aus Ellmendingen. Über ihren Etappenaufbau und ihre Ausstattung spricht der Kirchengemeinderatsvorsitzende Wolfgang Mayer.
Eine kleine Stadt mit einer viel zu großen Kirche, so scheint es. Doch die Michaeliskirche stammt noch aus dem Mittelalter. Damals konnte Buttstädt mit anderen einflussreichen Städten wie Leipzig und Magdeburg in puncto Wichtigkeit mithalten. Heute ist den Einwohnern immerhin noch das große Gotteshaus geblieben. Pastorin Christa Maria Schaller führt durch die barocke Buttstädter Kirche.
"Licht, Liebe, Leben", das war Herders Lebensspruch. Der Dichter, Schriftsteller und Theologe gehörte neben Schiller, Wieland und Goethe zu den wichtigsten Denkern und Schriftstellern der Stadt Weimar. Von 1776 bis 1803 war er Superintendent der dortigen St. Peter und Paulskirche. Hier ist er auch begraben. In der Herderkirche, wie die Stadtkirche auch genannt wird, gibt es neben Herders Grab noch anderes zu entdecken, wie etwa das berühmte Altarbild aus der Werkstatt Lucas Cranachs.
Das Zürcher Großmünster gilt als die Wiege der Reformation durch Huldrych Zwingli (1484-1531). Pfarrer Christoph Sigrist führt durch seine Kirche, die mit ihren prägnanten Doppeltürmen gleichsam ein Wahrzeichen Zürichs ist.
Ursprünglich diente das Gebäude als eine Wagenhalle des Gewerbeamts. Viele Jahre bemühte sich die Gemeinde um das Gelände, doch es sollte 20 Jahre dauern, bis die freie evangelische Gemeinde den Umbau beginnen konnte. Architektonischer Kerngedanke war hierbei, Begegnung und Stille zu ermöglichen und zwischen diesen Aspekten des Gemeindelebens zu vermitteln. Der Leiter des Bauausschusses, Helmut Löhr, führt durch dieses moderne Gotteshaus.
In der aus dem 12. Jahrhundert stammenden St. Marienkirche lässt sich ein Stück Kirchengeschichte miterleben. Man erkennt noch die unterschiedlichen Eingänge und Sitzbereiche, die es für Männer und Frauen gab. Auch dass der Glockenturm vom Kirchengebäude getrennt steht, hatte praktische Gründe in der damaligen Zeit. 1999 wurde die Kirche renoviert und zugleich farblich neu gestaltet: die Empore ist mit einem Bilderzyklus aus Szenen des Alten und Neuen Testaments verziert.