Fernsehgottesdienst von den „Zieglerschen“

„Stunde des Höchsten“ ist ein TV-Gottesdienst, der seit 2009 europaweit ausgestrahlt wird. Hinter der Produktion stehen „Die Zieglerschen“, ein traditionsreiches diakonisches Sozialunternehmen in Baden-Württemberg.

Maren Hoffmann-Rothe und Johannes Ehrismann: Die Gastgeber

2023 übernahmen Maren Hoffmann-Rothe und Johannes Ehrismann als Gastgeber den Staffelstab von Heiko Bräuning. Sie halten den Gottesdienst gemeinsam, begrüßen zusätzlich aber auch immer wieder interessante Menschen zum Gespräch und als Prediger.

Der private Gottesdienst über den Fernseher

Die „Stunde des Höchsten“ wird ohne Publikum vor Ort aufgezeichnet, denn ein Anliegen der Gastgeber ist es, mit den Zuschauern sehr privat, „unter vier Augen“, über den Fernseher gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Selbstverständlich fehlen dabei dennoch weder Predigt, Gebet, Lesung noch Segen, ebenso wenig der musikalische Rahmen – ob mit Chor, Klavier oder Gitarre. Es treten auch immer wieder bekannte Künstler auf, die den Gottesdienst mit ihrer Musik bereichern. Die Sendetermine im TV sind so gewählt, dass ein Konflikt mit den üblichen Gottesdienstzeiten der Kirchengemeinden vermieden wird.

Barrierefreier Gottesdienst in Deutscher Gebärdensprache

Jede Folge „Stunde des Höchsten“ wird zusätzlich ausgestrahlt mit einer Simultanübersetzung in die Deutsche Gebärdensprache (DGS). So können auch gehörlose Menschen oder Zuschauer mit Hörsprachbehinderung den Gottesdienst barrierefrei mitfeiern.

Die „Kapelle auf dem Höchsten“

Aufgezeichnet wird die „Stunde des Höchsten“ an einem besonderen Ort - in der „Kapelle auf dem Höchsten“, einem rund 800 Meter hohen Berg oberhalb des Bodensees, mit Panoramablick auf die Alpen der Schweiz und Österreichs. Die Kapelle wurde 1989 aus Spendenmitteln auf dem Gelände der ehemaligen Suchtklinik für Frauen erbaut, für die Patientinnen des Fachkrankenhauses Höchsten.