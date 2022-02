Gemeindehilfsbund TV

250

( 250 ) Interview: Weichenstellungen des Lebens (2/7) 25 MIN.

Ulrike und Stefan Felber haben sich im gemeinsamen Theologie-Studium kennen und lieben gelernt. Er ist Pfarrer und Dozent geworden, sie Religionslehrerin an einer Grundschule. Ihre Ehe war für sie eine wichtige Weichenstellung - sie ergänzen sich seit dem nicht nur in ihren Berufen, sondern auch in ihrer Beziehung und in ihrem Glaubensleben. Davon erzählen sie im Gespräch mit Katharina Brée.