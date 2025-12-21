Gemeindehilfsbund TV

Fundierte Bibelanalysen, Hintergrundwissen zu christlichen Feiertagen oder Erläuterungen zu wichtigen Themen des Glaubenslebens – der Gemeindehilfsbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, Christen mit vielseitigem Lehrmaterial zu versorgen und sie in ihrer Nachfolge Jesu sowie der Entwicklung einer biblischen Denkweise zu unterstützen. In Fachvorträgen geben Mitarbeiter des Gemeindehilfsbundes wie Pastor Dr. Joachim Cochlovius, Pastor Dr. Stefan Felber oder Prediger Johann Hesse ihr Wissen weiter.

Sendungen des Gemeindehilfsbundes

Bibelkunde

In der Reihe "Bibelkunde" legen die Pastoren die Bücher des Alten und des Neuen Testaments aus. Es werden sowohl die Begriffe, Zusammenhänge und Hintergründe der biblischen Texte erklärt als auch ihre aktuelle Bedeutung und Anwendung für unser persönliches Leben aufgezeigt.

Festzeiten des Glaubens

Die Reihe "Festzeiten des Glaubens" macht den Zuschauer mit den christlichen Fest- und Feiertagen vertraut und beleuchtet ihre Entstehung und Bedeutung.

Glaubenskunde

In der Sendereihe "Glaubenskunde" werden verschiedene Aspekte des christlichen Glaubens thematisch und aus biblischer Sicht dargestellt und auf unser tägliches Leben bezogen.

Darüber hinaus gibt es auch ein Eheseminar, die Interviewreihe Weichenstellungen des Lebens sowie eine Evangelistische Reihe mit Vorträgen, die zum Glauben an Jesus Christus aufrufen.

Geschichte des Gemeindehilfsbundes

Der Gemeindehilfsbund ist ein bundesweit tätiger gemeinnütziger Verein evangelischer Christen. Gegründet wurde der Verein im Jahr 1992 durch Pfarrer Heinrich Kemner (1903-1993), dem Gründer und früheren Leiter des Geistlichen Rüstzentrums Krelingen. Pastor Dr. Joachim Cochlovius leitete den Verein von 1996-2022. Der Bund steht in der Tradition des lutherisch geprägten Pietismus. Er bekennt sich zur völligen Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, folgt den reformatorischen Lehren und arbeitet für eine Erneuerung des Glaubenslebens anhand des Wortes Gottes. Zu diesem Ziel stellt der Gemeindehilfsbund Lehrmaterial, Bücher, Broschüren, eine Internetseite mit Artikeln zu geistlich relevanten Themen sowie Radio- und Fernsehsendungen bereit. Darüber hinaus bietet er Seelsorge und theologische Beratung für Individuen und Gemeinden sowie Vorträge und Seminare in Gemeinden an.

Führende Mitarbeiter

Pastor Dr. Stefan Felber

Pastor Felber (geboren 1967) ist Erster Vorsitzender des Vereins. Er promovierte in Erlangen, absolvierte sein Vikariat und wurde ordiniert in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. 22 Jahre lang war er dann als Dozent für Altes Testament am Theologischen Seminar St. Chrischona tätig. Ab 2016 war er außerdem Gastdozent an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel. Seit 2022 ist er hauptamtlicher Leiter des Gemeindehilfsbundes. Stefan Felber ist seit 1991 mit seiner Frau Ulrike verheiratet. Die beiden haben drei erwachsene Kinder.

Pastor Dr. Joachim Cochlovius

Joachim Cochlovius wurde 1943 in Teplitz-Schönau geboren und wuchs in der DDR auf. Als junger Mann floh er nach Westberlin, wo er seine spätere Frau Lieselotte kennenlernte und 1965 heiratete. Er studierte Evangelische Theologie und Philosophie in Berlin, Münster und Erlangen. 1970 kam er bei der EURO 70 mit Billy Graham zum Glauben an Jesus Christus. Von 1974-1979 war Joachim Cochlovius Gemeindepfarrer in Berg in Oberfranken. 1979 wurde er von Pastor Heinrich Kemner zum Studienleiter des Geistlichen Rüstzentrum Krelingen berufen. Beim neu gegründeten Gemeindehilfsbund wurde er zunächst Schriftführer, dann ehrenamtlicher Leiter und ab 1996 hauptamtlicher Leiter. Er ist außerdem Autor mehrerer Bücher. Gemeinsam mit seiner Frau hat Pastor Cochlovius seit 1984 hunderte von Eheseminaren durchgeführt, um Paaren biblische Hilfe für ihre Beziehungen zu geben. Das Ehepaar Cochlovius hat vier Kinder und zehn Enkelkinder.

Prediger Johann Hesse

Johann Hesse studierte in London Wirtschaftswissenschaften bevor er zum Glauben an Jesus Christus kam und sich für ein Theologiestudium an der Freien Theologischen Hochschule Gießen entschied. Danach arbeitete er in der Verwaltung einer Missionsgesellschaft. Von 2002-2008 war er Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Baden-Württemberg. Seitdem ist er als Geschäftsführer beim Gemeindehilfsbund tätig. Mit Ehefrau Tanja und den gemeinsamen Kindern lebt er in Niedersachsen.