In Touch mit Dr. Charles Stanley: Gott beim Wort nehmen

Als ein Leuchtturm der geistlichen Erbauung und des biblischen Unterrichts hat sich „In Touch“ über Jahrzehnte hinweg erwiesen. Die Sendung zeichnet sich durch die klare, verständliche Vermittlung biblischer Prinzipien aus, die auf das tägliche Leben anwendbar sind. Mit einem starken Fokus auf die persönliche Beziehung zu Gott und dem Vertrauen auf seine Führung bietet Dr. Charles Stanley in jeder Episode inspirierende und praktische Ratschläge, die Gläubige ermutigen, ihren Glauben zu vertiefen und in den Herausforderungen des Lebens fest zu stehen.

Charles Stanley war überzeugt, dass ein tiefes Vertrauen auf Gottes Wort und Führung der Schlüssel zu einem erfüllten, sinnvollen Leben ist. So lautet ein häufig genannter Rat von Dr. Stanley: „Gehorche Gott und überlasse alle Konsequenzen ihm.“

Charles Stanley: Sechs Jahrzehnte im Hirtendienst

Charles Frazier Stanley wurde im Jahr 1932 in Dry Fork, Virginia, geboren und wuchs als Halbwaise in ärmlichen Verhältnissen bei seiner tiefgläubigen Mutter auf. Schon in jungen Jahren verspürte er eine Berufung zum Dienst für das Evangelium. Stanley absolvierte sein Theologiestudium am Southwestern Baptist Theological Seminary in Fort Worth, Texas, und promovierte später am Luther Rice Seminary. Im Jahr 1971 wurde er zum Pastor der First Baptist Church in Atlanta, Georgia, berufen, wo er über 50 Jahre lang im Dienst war. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Gemeinde zu einer der größten und einflussreichsten Kirchen der Vereinigten Staaten. In den 1980ern war Charles Stanley zweimal Präsident der Southern Baptist Convention. Ende 2020 trat Stanley von seinem Amt als Senior-Pastor seiner Gemeinde zurück, wirkte aber noch weiter als Pastor emeritus. Charles Stanley starb am 18. April 2023 im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Atlanta.

In Touch Ministries: Eine weltweite Mission

1972 startete Charles Stanley die Radiosendung „The Chapel Hour“. Später entstand aus ihr die Sendung „In Touch with Dr. Charles Stanley“, die heute weltweit in mehr als 50 Sprachen ausgestrahlt wird. Der 1977 von Charles Stanley gegründete Dienst „In Touch Ministries“ hat das Ziel, Menschen auf der ganzen Welt in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen und die Ortskirche zu stärken. Heute ist das Netzwerk über Fernsehen, Radio, Internet und Printmedien in zahlreichen Ländern präsent.

Charles Stanley war auch ein produktiver Autor von über 60 Büchern wie „Die Macht des Gebets“, „Erkenne Gottes Willen. Himmlische Leitlinien für irdische Entscheidungen“ oder „Die Liebe Gottes. Erfahre die bedingungslose Annahme des Vaters“.

Das Vermächtnis von Charles Stanley

Charles Stanley hat durch seine Lehre, sein pastorales Wirken und seine schriftlichen Werke das Leben unzähliger Menschen berührt und verändert. Sein unerschütterlicher Glaube, sein Engagement für die Verkündigung des Evangeliums und seine Fähigkeit, biblische Wahrheiten klar und ansprechend zu vermitteln, haben ihn zu einem der einflussreichsten christlichen Wegweiser des 20. und 21. Jahrhunderts gemacht.