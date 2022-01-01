Heiligabend bei abgestaubt. Dr. Dr. Staubert von Flusel gibt sich ganz besondere Mühe bei der Vorbereitung des Festes für Laura und Toni. Die beiden benehmen sich aber ziemlich daneben und Dr. Dr. Staubert von Flusel verlässt enttäuscht die gute Stube. Ein unerwarteter Gast bringt erstaunlicherweise alles wieder in Ordnung und der Abend nimmt doch noch eine positive Wendung.
Na sowas! Zur Feier des 4. Advents moderieren Laura, Toni und Dr. Dr. Staubert von Flusel auf ganz besondere Art und Weise! Sogar der sonst so schweigsame Norbert macht mit! Ob die vier musikalisch sind und um welche Geschichte es am 4. Advent geht, verrät diese Folge von abgestaubt!
In dieser Folge von abgestaubt wird Toni nass, Laura muss eine Heuschrecke essen und Dr. Dr. Staubert von Flusel erklärt den Hintergrund zum 3. Advent.
Laura und Toni können es kaum erwarten! Endlich ist Nikolaus und sie dürfen in ihren Stiefel schauen! Da erlebt Toni eine Überraschung. Kann es sein, dass sich der Nikolaus geirrt hat? Welche Telefonnummer hat er und woher kommt der Nikolaus überhaupt? Dr. Dr. Staubert von Flusel hilft so gut er kann!
Warten auf Weihnachten fällt gar nicht so leicht. Vorallem nicht, wenn die Uhr so langsam tickt. Laura und Toni sind ganz schön gelangweilt, aber Dr. Dr. Staubert von Flusel kennt ein paar Dinge, die die Wartezeit verkürzen...
Also mit dem Silvesterknaller und den Luftschlangen haben sich Laura und Toni doch vertan oder? Silvester im Advent? Was haben die beiden sich denn dabei gedacht? Dr. Dr. Staubert von Flusel kommt den beiden auf die Schliche und gemeinsam wird noch eine ganze Menge Adventswissen abgestaubt!
Was hat denn ein Löwe mit der Ewigkeit zu tun? Das ist die wichtigste Frage in dieser Folge. Die zweitwichtigste Frage ist, wo haben Laura und Toni den Löwen überhaupt her? Dr. Dr. Staubert von Flusel muss sich diesmal ganz schön ins Zeug legen, um den beiden die Ewigkeit verständlich zu machen...
Dr. Dr. Staubert von Flusel versteht einfach nicht, warum er in dieser Folge von abgestaubt einen Bus fahren muss. Toni und Laura, die eine Bettparty machen, erklären es ihm. Was macht man auch sonst am Buß- und Bettag? Dr. Dr. Staubert von Flusel weiß es allerdings mal wieder etwas besser...
In dieser Folge wird es richtig bunt. Toni und Laura probieren aus, was ein Heiliger ist und wie man das wird. Dr. Dr. Staubert von Flusel bringt sie auf die richtige Fährte und die beiden erfahren, warum es einen Tag gibt, der allen Heiligen gewidmet ist.
Diesmal geht es in abgestaubt um einen Mann mit einer komischen Frisur, Wasserpistolen und natürlich um die Reformation. Toni und Laura entdecken einmal mehr mit Dr. Dr. Staubert von Flusel, wie spannend die Geschichte hinter einem Feiertag sein kann.
Anlässlich des Erntedankfestes hat Dr. Dr. Staubert von Flusel eine besondere Überraschung für Laura und Toni parat: Einen Ausflug auf den Bauernhof! Hier erfahren die beiden woher eigentlich ihr Essen kommt und was man auf einem Bauernhof so alles erleben kann...
Laura und Toni wollen ausprobieren, wie und was man an Fronleichnam feiert. Doch bei ihrem Versuch kommen sie allein nicht weit. Wie gut, dass ihnen nicht nur Herr Dr. Dr. Staubert von Flusel mit Rat und Tat zu Seite steht...
Was macht bloß das viele gepunktete Papier im Studio? Herr Dr. Dr. Staubert von Flusel muss sich doch ganz schön wundern. Laura und Toni haben sich nämlich eine etwas komische Erklärung vom Dreifaltigkeitsfest ausgedacht...
Toni und Laura sind heute ganz in schwarz, bloß warum? Was ihr Outfit mit Pfingsten zu tun hat, versteht Herr Dr. Dr. Staubert von Flusel erst nach einigen Erklärungen...
Toni und Laura versuchen heute mal sich dem Thema Christi Himmelfahrt auf etwas außergewöhnliche Weise zu nähern. Allerdings kommen sie mit dem Flugzeug nicht sehr weit. Herr Dr. Dr. Staubert von Flusel kann helfen...
Wieso bringt eigentlich ein Osterhase die Eier? Und was hat das denn wohl mit Jesus zu tun? Laura und Toni fragen Herrn Dr. Dr. Staubert von Flusel auf kreative Weise um Rat...
Was macht man am ranghöchsten Feiertag im Jahr? Natürlich feiern! Laura und Toni versuchen Herrn Dr. Dr. Staubert von Flusel zum Party machen zu überreden und erfahren nebenbei, warum die Auferstehung das beste Happy End der Welt ist...
Zusammen mit einem ganz besonderen Studiogast finden Laura und Toni heraus, warum der Tag eigentlich Karsamstag heißt und wie Jesus begraben wurde...
Warum musste Jesus sterben? Das ist eine schwierige Frage. Laura und Toni begeben sich mit Dr. Dr. Staubert von Flusel auf Spurensuche...
Laura und Toni fragen sich, was Gründonnerstag eigentlich mit der Farbe grün zu tun hat? Eigentlich geht es doch um das Abendmahl... Dr. Dr. Staubert von Flusel kann ihnen helfen.
Laura und Toni haben sich heute als Palmzweigindianer verkleidet. Ob das allerdings etwas mit Palmsonntag zu tun hat, wissen sie auch nicht so genau. Um das herauszufinden fragen die beiden Herrn Dr. Dr. Staubert von Flusel.
Was hat Aschermittwoch eigentlich mit Asche zu tun? Laura und Toni gehen der Sache auf den Grund. Tatkräftig unterstützt werden die beiden von Dr. Dr. Staubert von Flusel.
Laura und Toni entdecken, wie wichtig überhaupt Licht ist und Dr. Dr. Staubert von Flusel erklärt, was Licht in der Bibel bedeutet.
Sterne besingen und mit Kreide an Haustüren schreiben - ist das wirklich alles, was man am Dreikönigsfest macht? Wo der Brauch herkommt und was dahinter steckt, erklären die Moderatoren Laura und Toni mit Unterstützung von Dr. Dr. Staubert von Flusel.
Toni hat manchmal komische Ideen. Er will Laura und Norbert verheiraten. Aber wie verheiratet man jemanden, der im Fernseher wohnt? Und was, wenn die beiden gar nicht wollen? Den Streit schlichtet mal wieder Dr. Dr. Staubert von Flusel, der Toni durch eine Menge Wissen über biblische Feste ablenkt. Und dann kann man ja noch eine Überraschungsparty planen...