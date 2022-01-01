abgestaubt

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( 20 ) Ewigkeitssonntag / Christkönigssonntag 4 MIN.

Was hat denn ein Löwe mit der Ewigkeit zu tun? Das ist die wichtigste Frage in dieser Folge. Die zweitwichtigste Frage ist, wo haben Laura und Toni den Löwen überhaupt her? Dr. Dr. Staubert von Flusel muss sich diesmal ganz schön ins Zeug legen, um den beiden die Ewigkeit verständlich zu machen...