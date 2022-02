Gemeindeleben

80

( 80 ) Die Freiheit bewahren 28 MIN.

Zur Freiheit sind wir berufen. Doch so oft legt sich der Mensch selber neue Ketten an, z.B. durch Süchte, Sehnsucht nach Anerkennung oder die Sozialen Medien. Wie kann man es schaffen, in der Freiheit zu bleiben? Was genau ist die biblische Freiheit? Und was hat das alles mit einer Entscheidung und Verantwortung zu tun?