Ökumenischer Dankgottesdienst

( 18 ) 18 Jahre Bibel TV 75 MIN.

Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 18 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus der Ev.-Luth. Moritzgemeinde in Zwickau. Die Predigten halten die Autorin und Evangelistin Doris Schulte vom Missionswerk Neues Leben e.V. und Bruder Helmut Rakowski OFMCap, geistlicher Leiter der katholischen Journalistenschule ifp in München. Mit Musik von Jörg Swoboda und Andreas Reimann.