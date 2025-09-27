Ökumenischer Dankgottesdienst

Gott sei Dank für 23 Jahre Bibel TV! Den ökumenischen Dankgottesdienst zum Sendergeburtstag feiern wir dieses Jahr im Würzburger Kiliansdom. Es predigen Bischof Dr. Franz Jung und Bayless Conley, Pastor der Cottonwood Church in Kalifornien und vielen Bibel TV Zuschauern seit Jahren bekannt durch seine Sendung "Antworten mit Bayless Conley". Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von der Würzburger Dommusik.
Gott sei Dank für 22 Jahre Bibel TV! Den ökumenischen Dankgottesdienst zum Sendergeburtstag feiern wir dieses Jahr in der griechisch-orthodoxen Metropolitankathedrale Agia Trias in Bonn Beuel. Es predigen Erzpriester Radu Constantin Miron, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) und Schwester Vernita Weiß von der katholischen Schönstatt Bewegung. Die musikalische Gestaltung übernehmen Sänger und Liedermacher Siegfried Fietz sowie der Chor der Kirchengemeinde Agia Trias unter der Leitung von Herrn Dr. Athanasios Despotis.
Gott sei Dank für 21 Jahre Bibel TV! Der ökumenische Dankgottesdienst in der Hamburger Hauptkirche Sankt Katharinen steht in diesem Jahr unter dem Bibelwort "Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch" (1. Petrus 5,7). Die Predigten halten Hauptpastorin Ulrike Murmann und Pfarrer Josef Fleddermann, Vorsitzender der katholischen Charismatischen Erneuerung in Deutschland. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von den Münchner "Gospelsternen" unter der Leitung von Eric Bond.
Bibel TV zu Gast in der wohl bekanntesten Kirche Deutschlands - dem Kölner Dom: Kathedrale des Erzbistums Köln, Wahrzeichen der Stadt und Weltkulturerbe. In dieser besonderen Kirche feiert Bibel TV mit vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, Freunden und Partnern seinen 20. Geburtstag. Es predigen Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln und Ernst-Wilhelm Gohl, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Musikalische Gestaltung: Sängerin Claudia Santoso ("The Voice of Germany" Gewinnerin 2019), Pianist Cédric Biamont, ein Ensemble der Kölner Dommusik unter der Leitung von Oliver Sperling sowie Domorganist Ulrich Brüggemann.
Bibel TV feiert seinen 19. Geburtstag im Christus-Zentrum Arche in Elmshorn. Die Predigten halten Pastor Hans-Peter Mumssen, Mitglied im Programmbeirat von Bibel TV, und Bischof Anba Damian, Oberhaupt der koptischen Kirche in Norddeutschland. Moderation: Bente Rathjen.
Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 18 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus der Ev.-Luth. Moritzgemeinde in Zwickau. Die Predigten halten die Autorin und Evangelistin Doris Schulte vom Missionswerk Neues Leben e.V. und Bruder Helmut Rakowski OFMCap, geistlicher Leiter der katholischen Journalistenschule ifp in München. Mit Musik von Jörg Swoboda und Andreas Reimann.
Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 17 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus dem Essener Dom. Die Predigten halten Dr. Franz-Josef Overbeck, Bischof von Essen, und Marion Greve, Superintendentin des Kirchenkreises Essen. Mit Musik von Lothar und Margarete Kosse.
Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 16 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus der Kirche am Südstern in Berlin. Die Predigten halten Dr. Michael Diener, Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, und Pater Kilian Müller OCist, Ökonom des Zisterzienserklosters Neuzelle.
Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 15 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus der Hamburger St. Michaeliskirche, dem Hamburger Michel. Die Predigten halten Dr. Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg und Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel, evangelische Landeskirche Württemberg. Außerdem unter anderem mit dabei: Chris Lass und sein Gospelchor.
Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 14 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus dem Emmauszentrum in Bad Griesbach bei Passau. Die Predigten halten Bischof Stefan Oster aus Passau und Dr. Wolfgang Bub, evangelischer Dekan von Passau.
Bibel TV hat Geburtstag! Der christliche Familiensender wird 13 Jahre alt und dankt Gott in diesem ökumenischen Gottesdienst aus der Stiftskirche Stuttgart. Mit dabei: das Musikprojekt "Gospel im Osten" sowie viele bekannte Gesichter aus dem Bibel TV Programm. Predigt: Monsignore Dr. Heinz Detlef Stäps von der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart und Prälat Ulrich Mack von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.
12 Jahre Bibel TV - das bedeutet viel Grund zur Freude und zum Danken. In diesem Jahr feiern Mitarbeiter, Partner, Zuschauer und Unterstützer den Dankgottesdienst in der Freien ev. Gemeinde Holstenwall in Hamburg. Predigt: FeG-Präses Ansgar Hörsting und Pater Martin Löwenstein SJ, Pfarrer am "Kleinen Michel" in Hamburg.
11 Jahre Bibel TV - das ist Grund zur Freude und zum Danken. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist deshalb der Dankgottesdienst aus dem Hamburger Mariendom.
10 Jahre Bibel TV - das ist Grund zur Freude und zum Danken. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist deshalb der Dankgottesdienst aus der Hauptkirche St. Jacobi. Mit dabei sind unter anderem: der Hamburger Erzbischof Dr. Werner Thissen, Bischof Jochen Bohl, Bischof Singh, die Münchener Gospelsterne und das ganze Bibel TV Team.
An seinem 9. Geburtstag feierte Bibel TV in Hamburg einen Dankgottesdienst mit Predigten von Pastor Bernd Siggelkow ('Die Arche - christliches Kinder- und Jugendwerk e.V.' in Berlin) und Wolfgang Severin (Moderator von 'Bibel TV das Gespräch' und Pfarrer der ‚Katholischen Gemeinde Deutscher Sprache' Brüssel) sowie musikalischen Beiträgen von Stephan Zelck (Tenor) und dem Gospelchor 'Hamburg Gospel Ambassadors'. Aufzeichnung vom 24. September 2011 aus der Hl. Dreieinigkeitskirche in Hamburg St. Georg.