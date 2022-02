Landmaus und Stadtmaus auf Reisen

50

( 50 ) Mausolympiade 22 MIN.

In Griechenland findet nach 1000 Jahren Pause zum ersten Mal wieder eine Olympiade statt, bei Menschen und bei Mäusen. Ein besonderes Ereignis also, bei dem Emily und Alexander unbedingt dabei sein wollen. Mit ihrer untrüglichen Nase kommen sie sofort einer Betrügerei auf die Spur: Ein Marathonläufer wird von seinem Kontrahenten auf eine falsche Strecke geschickt. Während nun ihr Cousin Nikos versucht, über eine Abkürzung den Marathonläufer rechtzeitig einzuholen, nimmt Emily an der Olympiade teil, am Olivenkern-Weitwurf!