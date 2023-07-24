Die Ameise Talento träumt davon schneller zu sein, um vielleicht sogar einmal ein Rennen zu gewinnen. Er denkt, dass geht nur ohne seinen Freund Tolero und trennt sich von ihm. Talento glaubt, dass er niemanden braucht und allein am Besten klar kommt. Doch er gerät in eine gefährliche Situation: er fällt in eine Schlammpfütze und kann sich nicht mehr selbst befreien. Wird Tolero ihm helfen?
Fanikita ist traurig, weil es regnet. Sie fragt sich, warum es nicht jeden Tag sonnig sein kann. Ihre Freunde können nicht wirklich verstehen, was an einem Regentag so schlimm sein soll. Fanikita stört, dass man weder draußen spielen noch spazieren gehen kann. Aber Gott sendet den Regen, damit Früchte und Blumen wachsen und es etwas zum Trinken gibt. Fani versteht das. Sie wird wieder fröhlich und hat eine Spielidee: den Regentropfen beim Fallen zusehen.
"Immer müssen wir so viel arbeiten und was bekommen wir dafür? Nichts!" Darum zetteln drei Verschwörer einen Streik der Arbeiter im Ameisenhaufen an. Doch wenn nicht alle an einem Strang ziehen, ist der ganze Ameisenhaufen in Gefahr!
Piria hat Geburtstag und bekommt tolle Geschenke. Alle seine Gäste würden gern mit ihm und seinen neuen Sachen spielen, aber Piria fällt das Teilen schwer und er verärgert damit Smi und die anderen. Sie lassen ihn mit seinen neuen Spielsachen allein. Wird Piria einsehen, dass sein bestes Geschenk eigentlich seine Freunde sind?
Die Freunde Piria und Smilinguido spielen Verstecken im Wald. Dabei entdecken sie eine Höhle, aus der ihnen herrlich, leckerer Duft entgegenströmt und eine tiefe und schmeichelnde Frauenstimme ertönt. Piria träumt davon, in einem Meer von Köstlichkeiten und Honig zu schwimmen und versucht Smi zu überreden, die Höhle zu betreten. Doch Smi merkt, dass etwas an der Sache faul ist...