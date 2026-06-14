Bibellesen mit Ulrich Parzany

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Liebe zu den Menschen und Liebe zur Bibel

Die rettende Botschaft von Jesus Christus so vielen Menschen wie möglich zu bringen, das ist dem bekannten deutschen Theologen, Pfarrer und Evangelisten Ulrich Parzany ein Herzensanliegen. Besonders wichtig ist ihm dabei ein verantwortungsvoller, die Wahrheit der Heiligen Schrift getreu und unverfälscht bewahrender Umgang mit der Bibel. Der Bibeltext spielt daher auch die Hauptrolle in seinen Kurzandachten. In kurzen Abschnitten führt Ulrich Parzany durch ganze Bücher des Neuen Testaments und erklärt die historischen und theologischen Hintergründe der Passage. Dabei erfährt man nicht nur wissenswerte Details, die die biblischen Berichte lebhaft und anschaulich machen, sondern lernt auch jedes Mal, was der Text für das Leben als Christ zu sagen hat. So soll der Zuschauer in seinem persönlichen Glaubensleben gestärkt und zum Wachsen befähigt werden.

Ein Leben für die Jugend: Ulrich Parzanys Beitrag zur Evangelisation in Deutschland

Dieser Aufgabe, Menschen in ihrem Glauben zu fördern, hat Ulrich Parzany sein Leben gewidmet. In Essen (1941) geboren und aufgewachsen, fand er dort unter dem Einfluss des bekannten Jugendpfarrers Wilhelm Busch im Weigle-Haus zum Glauben. Nach dem Studium der evangelischen Theologie und Vikarsdiensten in Jerusalem und Bonn wurde er 1967 ordiniert und arbeitete als Jugendpfarrer und Leiter des Essener Weigle-Hauses. In dieser Zeit begann er seine Arbeit in der überregionalen Jugendevangelisation und wurde Vorsitzender des Trägervereins der missionarischen Jugendkongresse „Christival“. Lange Jahre war er auch Generalsekretär des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Deutschland sowie Mitglied im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Er ist darüber hinaus Autor zahlreicher Bücher. Ulrich Parzany ist seit 1967 mit seiner Frau Regine verheiratet. Die beiden haben drei Kinder, mehrere Enkel und leben in Kassel.

Der deutsche Billy Graham

Vielen Menschen bekannt wurde Ulrich Parzany außerdem als Gesicht von ProChrist, einer mehrtägigen Massenevangelisation, die live via Satellit in zahlreiche Veranstaltungsorte in ganz Europa übertragen wurde. Bei der ersten Veranstaltung im Jahr 1993 war der berühmte amerikanische Evangelist Billy Graham Hauptredner. (Es war diese Veranstaltung, bei der auch Bibel TV Gründer Norman Rentrop sein Leben Jesus Christus übergab.) Ulrich Parzany hatte in der Planungsphase des Events viel mit Graham zu tun und sagte später, er habe von dem amerikanischen Pastor einiges über Evangelisation lernen können. Von 1995 bis 2009 übernahm Parzany dann selbst die Aufgabe des Hauptredners. Zahlreiche Menschen, die seine eindringlichen Predigten hörten, nahmen die Einladung an, ihr Leben mit Jesus Christus zu führen.