MEHR Konferenz

Entfache dein inneres Feuer! Wie Du Dich ohne Leistungsdruck geliebt und angenommen fühlst, erfährst Du hier von Dr. Johannes Hartl.
Jesus spricht über Energie? Aber ist Energie Esoterik? Erfahre von Dr. Johannes Hartl, wie Du wahre Lebensfreude aktivierst und warum das nicht gegen die Bibel ist.
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Haben wir eine Zukunft? Dr. Johannes Hartl behauptet, dass eine Gesellschaft ohne Gott ihre Menschlichkeit verliert. Erfahre mehr
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Gefühle sind gut, aber es gibt noch einen besseren Kompass für Dein Leben. Mehr dazu mit Dr. Johannes Hartl.
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