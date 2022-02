Impuls zum Monatsspruch

111

( 111 ) Februar 2022: Wie schnell verzeihst Du? 2 MIN.

Wie schnell verzeihst Du? Viele von uns kennen das: Man streitet sich mit jemandem, ist dann erst einmal beleidigt und sauer auf den Anderen. In so einer Situation hat man selten Lust, sich bei einander zu entschuldigen. Was tust Du, wenn es zum Streit kommt? Matthias Brender gibt einen Impuls zu Epheser 4,26 und erklärt, warum es goldwert ist sich nach einem Konflikt schnell wieder zu vertragen.