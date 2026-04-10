Was viele für Naivität halten, könnte der mutigste Schritt deines Lebens sein.
Warum sollten wir Gott eigentlich alles erzählen, wenn er sowieso schon alles weiß?
Wie endet eigentlich die Geschichte dieser Welt?
Der biblische Impuls enthüllt deine Zukunft und gibt dir wichtige Punkte, an denen du erkennst, ob du bereit bist.
Unsichtbar, aber real: Gott wirkt mitten unter uns.
Krisen gehören zum Leben! Aber wir müssen sie allein tragen?
Du fragst dich, wie es weitergeht?
Wie ehrlich ist unser Vertrauen zu Gott? Matthias Brender stellt die Frage, die uns alle betrifft.
Regeln, Grenzen, Ausgrenzung? Was Jesus wirklich wichtig ist – Matthias Brender bringt es auf den Punkt.
Was, wenn das, was uns am meisten blendet, uns innerlich austrocknet?
Wenn selbst die, die ihn Tag und Nacht erlebt haben, ihn nicht erkannten - wie wahrscheinlich übersiehst Du Jesus?
Ein Thema, das die Gemüter erhitzt: „Du sollst den Fremden nicht unterdrücken".
Wenn Du diese Worte jeden Tag sprichst, werden sie Dich verändern.
Wie Du das Gute erkennen kannst...
"Mache dich auf, werde licht!" Weißt Du, wie das geht?
Wünscht Du Dir Erneuerung?
Alles läuft schief und Du fragst Dich: Warum ich? Im Impuls zum Vers aus den Klageliedern 3,22-23 erfährst Du, wie Gott Dir in schweren Zeiten begegnet.
Wo bist Du Gott und warum hörst Du mich nicht? Im Impuls von Matthias Brender zu Jeremia 23,23 erfährst Du, wie Gott selber auf diese Fragen antwortet.
Welche Heilung gibt es für zerbrochene Herzen? Das erfährst Du in diesem Impuls zu Psalm 147,3.
Es ist nicht immer einfach, die eigenen Werte zu vertreten.
Auf Gott gehört und die Situation wurde schlimmer?
Baust du gerade an einem "Elbtower" in deinem Leben?
Das Leben muss kein Drama sein.
Wie ist nun Gott wirklich? Mehr dazu von Matthias Brender in diesem Impuls zum Monatsspruch März aus Markus 16,6.
Es gibt mehrere konkrete Punkte, die Gott in Deinem Leben positiv durch die Bibel verändert - welche das sind und was dazu in der Bibel steht, erklärt Matthias Brender in diesem Impuls.