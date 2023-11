Lieder aus Taizé

3

( 3 ) Christus - Licht der Welt Neu 26 MIN.

Taizé ist ein kleines Dorf im Burgund, in dem eine ökumenische Gemeinschaft von Brüdern lebt. Diese hat eine kontemplative Form des Gebets entwickelt. Sie zieht Jahr für Jahr Tausende von Jugendlichen und Erwachsenen an. Ein wichtiges Element dieser Gebetsform sind die Taizé-Gesänge. Die kurzen und stets wiederholten Gesänge schaffen eine Atmosphäre, in der man gesammelt beten kann. Moderatorin Romy Adler stellt in dieser Sendung folgende Taizé-Gesänge vor: "Jésus le Christ", "Jesu redemptor omnium", "C'est toi ma lampe, Seigneur", "Meine Hoffnung und meine Freude", "Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie" und "Christe lux mundi". Die eingeblendeten Texte laden zum Mitsingen ein.