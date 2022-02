190

( 190 ) Unser Platz im Leben 5 MIN.

Musik ist seit jeher eine universale Sprache. Heutzutage kommt viel Musik aus dem Handy und dem Computer. Daniel Müller verfolgt die Entwicklung von Musik-Abspielgeräten im Uhrenmuseum in Furtwangen. So wie jeder Stift auf den altertümlichen Uhrenwalzen einen ganz speziellen Platz hat und für einen ganz bestimmten Ton verantwortlich ist, so hat auch jeder Mensch seinen individuellen Platz in Gottes großem Gesamtkunstwerk.