Unterwegs durch Sachsen mit Maxi Konang

Moderatorin Maxi Konang führt durch das 15minütige TV-Magazin mit jeweils unterschiedlichen Themenschwerpunkten – aus Leipzig, Dresden oder Freiberg ebenso wie aus Meißen, Oschatz, Borna oder Plauen.

Informationen über christliche Themen

Alle, die mehr erfahren wollen über christliche Themen, über die Kirche oder Alltagssituationen von Christinnen und Christen, werden in dieser Sendereihe fündig. Jede Folge befasst sich mit einem besonderen Schwerpunkt, der dann rundum beleuchtet wird: Von sakraler Kunst über Kirche in der Gesellschaft bis hin zu Berufen in Kirchengemeinden. Unterstützt durch Experten, geht Maxi Konang den Dingen vor Ort auf den Grund.

Mehr als Religion in Sachsen

Zwar reist die Moderatorin durch Sachsen, die Themen aber sind für alle interessant, die mehr über Christen, Christentum und Kirche wissen möchten – auch in allen übrigen Regionen und Bundesländern.

Moderation

Maxi Konang ist evangelische Kirchenredakteurin und moderiert „Evangelisch in Sachsen“ seit Herbst 2024. Das Gesicht der Sendung war zuvor Mira Körlin, langjähriges Vorstandsmitglied des Evangelischen Medienverbandes in Sachsen e.V.. Mira Körlin übernahm eine neue Aufgabe als Rundfunkbeauftragte der sächsischen Landeskirche.

Gemeinsames Projekt der evangelischen Kirche in Sachsen

Die Sendereihe „Evangelisch in Sachsen“ wird unterstützt unter anderem durch die Evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens (EVLKS) und den Evangelischen Medienverband in Sachsen e.V. (EMV).