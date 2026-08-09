Fenster zum Sonntag - Der Talk

Das Winzerehepaar Nadine Saxer und Stefan Gysel Saxer erzählen über ihre Konfrontation mit der Diagnose Brustkrebs.
Die Eishockey-Legende Renato Tosio verrät im Talk mit Martin Diener, wie er die Kraft für Höchstleistungen fand und warum Spaß der beste Motor ist.
Diagnose: MS. Duri Sulser fühlt sich machtlos und verzweifelt. Er sucht in der Esoterik nach Hoffnung - doch davon wird alles nur noch schlimmer…
Pascal und Christine Gertsch erählen über die erneute Entscheidung für ihre Ehe nach schwierigen Schicksalsschlägen.
Tsetan Dawa kommt als tibetisches Waisenkind in die Schweiz. Durch seine Frau Elisabeth lernt er zu vertrauen und wird zum Familienvater und Mentor für Menschen in Not.
Im Talk mit Martin Diener sprechen Marcel Hager und Jens von Grünigen über das Teilen von Kompetenzen.
Staatsanwältin Gabriela Bürgi sucht nach Gerechtigkeit.
Rico und Claudia haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu helfen. Sie sind 37 Jahre verheiratet und ihr Weg führte sie bis nach Nepal. Was treibt sie an?
Bernadette Lang lebt als gottgeweihte Jungfrau. Wie sieht ihr Leben aus?
Wie passt die Physik mit der Bibel zusammen? Astrophysiker und Laien-Prediger Heino Falcke erzählt über die Zusammenhänge von Wissen und Glauben.
Wie verkraftet man den Tod des Ehemannes? Ruth Spadin erzählt von einer schwierigen Zeit.
Ian Lefkovits - einer der letzten wenigen Holocaustüberlebenden berichtet in diesem besonderen Talk von der Zeit im KZ und dem Leben danach…
Die Familie von Muriel Furrer erzählt von dem tragischen Tod der Radsportlerin.
Zu Gast: Amir Khalid
Zu Gast sind Ida Berger und ihre Tochter Verena Geissbühler. Gemeinsam erzählen die beiden ihre bewegende Lebensgeschichte...
Rennfahrer Martin Koch erzählt davon, wie sein scheinbar perfektes Leben ihn belastet und kaputt gemacht hat. Irgendwann lernt er aber Jesus kennen…
Zum 30-jährigen Geburtstag lädt Fenster zum Sonntag im Sommerspecial seine erste Moderatorin Verena Birchler ein.
Fehler sind nicht per se schlecht - das sagt Ehepaar Hersberger. Sie sprechen von einer offenen Fehlerkultur und erzählen, wie sie mit- und voneinander lernen.
Martin Diener spricht mit Wilhelm Zurbrügg und seinem Sohn Adrian darüber, wie sich bei ihnen der Bergsport und ein lebendiger Glaube ergänzen.
Martin Diener spricht mit einem Vater und seinem Sohn, beide mit ADHS, über Konflikte, Missverständnisse und ihren Weg zu mehr Verständnis und Verbindung.
Zu Gast ist Ursula Daeppen.
Ein Kuckuckskind wächst in seiner Familie auf, ohne dass jemand weiß, dass der Papa nicht der biologische Erzeuger ist. Emanuel bittet mit 43 Jahren seinen "Papi" um einen Vaterschaftstest…
Ein Bauernhof als Integrationsprojekt und Ort der Begegnung - Thom und Salome Wieland machen's möglich und erzählen von ihrer Motivation.
Heute zu Gast: Niels Petersen
Nach der Auszeichnung zum Weltkonditor stürzen David und Nicole Schmid sich immer tiefer in Arbeit und Leistungsdruck - bis sie ganz anders von vorne anfangen…