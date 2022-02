Fenster zum Sonntag - Der Talk

157

( 157 ) Ich verlor meine Schwester beim Ju-52-Absturz 28 MIN.

Am 4. August 2018 stürzte in der Schweiz ein Passagierflugzeug der Klasse JU-52 ab und alle 20 Insassen kamen ums Leben. Christina Bieli bekam von diesem Unfall zwar mit, doch obwohl sie wusste, dass ihre Schwester Jacqueline und deren Ehemann an so einem Flug teilnehmen wollten, brachte sie die zwei Informationen nicht miteinander in Verbindung. Erst am nächsten Morgen erfuhr sie, dass Schwester und Schwager in der verunglückten JU-52 saßen. Im Gespräch mit Ruedi Josuran erzählt sie von ihrem Schicksalsschlag.