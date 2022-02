76

( 76 ) Entdecke Gott: Das Leid - Warum lässt Gott das zu? 25 MIN.

Es gibt so viele tragische Dinge in der Welt: Naturkatastrophen, Krankheit, Tod, Leid, Schmerz, Ungerechtigkeit. Hat Gott das so gewollt? Leo Bigger gibt Anreiz, sich mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen und Antworten zu finden.