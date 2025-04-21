"Wenn es mir nicht gelingt, ein Diener des Evangeliums zu sein, dann ist mein Leben wertlos!" Franziskus ist der erste Papst, der aus Lateinamerika kommt und der erste, der sich den Namen Franziskus gegeben hat. Am 17. Dezember 1936 erblickte er, der kleine José Mario Bergoglio, in einem Vorort von Buenos Aires das Licht der Welt. Als eines von fünf Kindern wurde er von italienischen Einwanderern geboren. Zunächst erlangte er einen Berufsabschluss als Chemietechniker, bis er sich mit 21 Jahren dazu entschloß, Priester zu werden. 1958 trat Bergoglio dem Jesuitenorden bei, studierte Geisteswissenschaften in Chile und anschließend Katholische Theologie in San Miguel. Als er im Dezember 1969 das Sakrament der Priesterweihe erhielt, ahnte er vermutlich noch nicht, zu welchem Amt er später berufen werden sollte. Bergoglio war schon immer für seine Bescheidenheit und den unermüdlichen Einsatz für die Armen bekannt. Nachdem Papst Benedikt XVI im Februar 2013 sein Pontifikat freiwillig beendete, wurde Bergoglio zum 265. Nachfolger Petri gewählt und somit zur Spitze der römisch-katholischen Kirche. Auch nach seinem Amtsantritt als Papst kündigte Franziskus an, eine "arme Kirche für die Armen" anzustreben und die Kurie reformieren zu wollen. Gerade auch durch seine menschennahen Auftritte verhalf er der Kirche zu neuer Popularität. Für seinen bescheidenen und unprätentiösen Stil war er bei den Menschen sehr beliebt. Am Ostermontag 2025, dem 21. April, ist Papst Franziskus hochbetagt nach schwerer Krankheit verstorben, betrauert von Gläubigen auf der ganzen Welt.
"Wenn es mir nicht gelingt, ein Diener des Evangeliums zu sein, dann ist mein Leben wertlos!" Franziskus ist der erste Papst, der aus Lateinamerika kommt und der erste, der sich den Namen Franziskus gegeben hat. Am 17. Dezember 1936 erblickte er, der kleine José Mario Bergoglio, in einem Vorort von Buenos Aires das Licht der Welt. Als eines von fünf Kindern wurde er von italienischen Einwanderern geboren. Zunächst erlangte er einen Berufsabschluss als Chemietechniker, bis er sich mit 21 Jahren dazu entschloß, Priester zu werden. 1958 trat Bergoglio dem Jesuitenorden bei, studierte Geisteswissenschaften in Chile und anschließend Katholische Theologie in San Miguel. Als er im Dezember 1969 das Sakrament der Priesterweihe erhielt, ahnte er vermutlich noch nicht, zu welchem Amt er später berufen werden sollte. Bergoglio war schon immer für seine Bescheidenheit und den unermüdlichen Einsatz für die Armen bekannt. Nachdem Papst Benedikt XVI im Februar 2013 sein Pontifikat freiwillig beendete, wurde Bergoglio zum 265. Nachfolger Petri gewählt und somit zur Spitze der römisch-katholischen Kirche. Auch nach seinem Amtsantritt als Papst kündigte Franziskus an, eine "arme Kirche für die Armen" anzustreben und die Kurie reformieren zu wollen. Gerade auch durch seine menschennahen Auftritte verhalf er der Kirche zu neuer Popularität. Für seinen bescheidenen und unprätentiösen Stil war er bei den Menschen sehr beliebt. Am Ostermontag 2025, dem 21. April, ist Papst Franziskus hochbetagt nach schwerer Krankheit verstorben, betrauert von Gläubigen auf der ganzen Welt.
Der Pastorensohn, Journalist, Medienmanager und Gründungsgeschäftsführer von Bibel TV, Henning Röhl, ist verstorben. Henning Röhl wurde 1943 im schleswig-holsteinischen Töstrup geboren. Er ist der jüngste Sohn des evangelischen Pastors und späteren Propsten von Eiderstedt Cay-Heinrich Röhl und dessen Ehefrau Betty. In Flensburg zur Schule gegangen, zog es Henning Röhl zum Studium nach Wien und Freiburg. Seine Studienfächer: Philosophie, Geschichte und Germanistik. Beim Südwestfunk (SWF) in Baden-Baden absolvierte er ein Volontariat. 1967 wurde er Politik-Journalist beim SWF, 1978 stellvertretender Chefredakteur beim SWF-Hörfunk. 1981 folgte der Wechsel zum Norddeutschen Rundfunk, zurück in den hohen Norden. 1983 wurde Röhl zum Direktor des NDR-Landesfunkhauses Schleswig-Holstein in Kiel ernannt. Fünf Jahre später wurde er Chefredakteur von ARD-aktuell und damit von Deutschlands Nachrichten-Flaggschiffen "Tagesschau" und "Tagesthemen". Nach dem Fall der Mauer ging Röhl nach Leipzig und wurde 1991 Fernsehdirektor des neuen Mitteldeutschen Rundfunks. Unter ihm entstand das erfolgreiche MDR-Fernsehen. Seiner Initiative ist es auch zu verdanken, dass die ARD sich entschloss, einen Fernsehkanal für Kinder zu gründen und dass der KiKA, wie er heute heißt, seinen Sitz in Erfurt hat. 2001 wurde Henning Röhl zum Geschäftsführer von Bibel TV ernannt. Dadurch bot sich ihm erstmals die Möglichkeit, seine christlichen Wurzeln und sein berufliches Geschick unter einen Hut zu bringen. Christliches Fernsehen, für Henning Röhl weit mehr als nur ein Beruf - es war seine Berufung. Er leitete den christlichen Fernsehsender bis zu seinem Ruhestand in 2013. Henning Röhl war verheiratet und Vater erwachsener Kinder. Er lebte mit seiner Frau in Husum.
"Es gibt Fragen, die nur durch den gekreuzigten Christus zu beantworten sind, durch den Menschen, in dem unser Leid an das Herz Gottes, an die ewige Liebe rührt." Papst Benedikt XVI. war der erste deutsche Papst seit 1523. Als Kardinal Joseph Aloisius Ratzinger am 19. April 2005 zum Oberhaupt der Katholischen Kirche gewählt wurde, war es eine Sensation. Ebenso eine Sensation war das Ende seines Pontifikats. Er war erst der zweite Papst, der jemals von seinem Amt freiwillig zurücktrat. Als er an einem Karsamstag, dem 16. April 1927, in Marktl geboren und am gleichen Tag getauft wurde, hätte wohl keiner vermutet, dass aus dem kleinen Joseph einmal einer der einflussreichsten Kardinäle und sogar ein Papst werden würde. Wenngleich er sich auch als Papst als brillanter Denker und Deuter profilierte, lagen ihm die diplomatischen und außenpolitischen Pflichten des Amtes weniger. Mit voranschreitendem Alter sah sich Benedikt XVI. immer weniger in der Lage, das Papstamt so auszufüllen, wie er es sich vorstellte. Am 28. Februar 2013 beendete er sein Pontifikat. Als emeritierter Papst lebte er bis zu seinem Tod zurückgezogen im Kloster "Mater Ecclesiae" in den Vatikanischen Gärten. Am 31.12.2022 ist der große deutsche Kirchenmann verstorben.
Viele Menschen haben vom großen Wissens-Schatz der jüdischen Religionswissenschaftlerin und Historikerin profitiert. Nun ist Ruth Lapide am 30.08.2022 im Alter von 93 Jahren gestorben. Ruth Lapide wurde 1929 in Burghaslach in Franken geboren. Nach einer schweren Kindheit während der Nazizeit gelang ihrer Familie die Flucht nach Palästina. An der Hebräischen Universität Jerusalem studierte sie Politikwissenschaft, Geschichte und Judaistik. Die Entstehung des Christentums innerhalb des Judentums bildete dabei einen speziellen Studienschwerpunkt. Ruth Lapide setzte sich mit ihrem Ehemann Pinchas Lapide für die Versöhnung zwischen Juden und Christen ein. Zusammen mit ihm veröffentlichte sie mehr als 40 religionsphilosophische ubd historische Bücher. Auch die Verständigung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel sowie die Annäherung der drei großen monotheistischen Religionen waren ihr stets wichtige Anliegen. Nicht nur als Autorin und im Fernsehen, vor allem als Lehrbeauftragte hat Ruth Lapide ihr Wissen über viele Jahre hinweg an unzählige Menschen weitergegeben. Für ihr Engagement hat die Historikerin viel Anerkennung erhalten. Im Jahr 2000 bekam Lapide, die in Frankfurt am Main lebte, das Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Drei Jahre später wurde sie mit dem Hessischen Verdienstorden am Bande geehrt. 2008 wurde ihr die Ehrendoktorwürde der evangelischen Augustana-Hochschule Neuendettelsau überreicht. 2012 verlieh ihr das Land Hessen den Ehrentitel "Professorin" und 2015 erhielt sie die Ehrenplakette der Stadt Frankfurt. Alle Auszeichnungen sind ein Ausdruck ihres unermüdlichen Einsatzes für das Ziel, dem sie ihr Leben lang treu blieb: der Versöhnung von Christen und Juden.