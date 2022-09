7

( 7 ) Ruth Lapide (Nachruf) Neu 5 MIN.

Viele Menschen haben vom großen Wissens-Schatz der jüdischen Religionswissenschaftlerin und Historikerin profitiert. Nun ist Ruth Lapide am 30.08.2022 im Alter von 93 Jahren gestorben. Ruth Lapide wurde 1929 in Burghaslach in Franken geboren. Nach