Kirche in Not - Katholische Presseschau, Buchgespräche & Glaubens-Kompass

173

( 173 ) Glaubens-Kompass: Die Engel (1/2) 15 MIN.

Wer sich in unserem Land umschaut, kann bemerken, dass viele Menschen eine Sehnsucht nach den Engeln in sich tragen. Engel-Figuren - oder was man dafür hält - sind in jedem Gartenmarkt zu haben und überschwemmen nicht nur zur Adventszeit diverse Marktsegmente des Konsums. Andererseits spricht die Kirche kaum noch über die Engel. Doch dadurch verschwindet die Sehnsucht der Menschen nicht, sondern kanalisiert sich in andere Richtungen. Warum das so ist und warum Engel auch heute noch eine große Bedeutung für Christen haben sollten, erläutert uns Pater Stefan Havlik vom Deutschen Orden im Gespräch mit Volker Niggewöhner.