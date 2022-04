Anne auf Green Gables

2

( 2 ) Folge 2 Neu 50 MIN.

Das Waisenmädchen Anne Shirley (Megan Follows), das von den Geschwistern Matthew (Richard Farnsworth) und Marilla Cuthbert (Colleen Dewhurst) aufgenommen wird, gerät von einem Schlamassel in den nächsten. Ob Marilla, ebenfalls wie ihr Bruder Matthew, Anne ins Herzen schließen kann? Anne findet eine Busenfreundin, Diana Barry (Schuyler Grant), bei einem Picknick. Der erste Tag an der neuen Schule verläuft für Anne nicht gerade optimal. Ihr Mitschüler Gilbert Blythe (Jonathan Crombie) ärgert sie während des Unterrichts. Jedoch muss sie das Missgeschick ausbaden.