Die junge Lehrerin Elizabeth Thatcher ist das Leben in der gehobenen Gesellschaft gewöhnt. Doch ihre erste Anstellung als Lehrerin bekommt sie ausgerechnet in der verschlafenen Minen-Stadt Coal Valley. Um ihrer Familie zu beweisen, dass sie auf eigenen Füßen stehen kann, nimmt sie die Herausforderung an und macht sich auf den Weg in den rauen Westen Kanadas.