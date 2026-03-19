Eine Auswahl der schönsten Musikstücke aus den Gottesdiensten von Hour of Power. Musik, die die Seele aufbaut und für den Alltag ermutigt. Heute unter anderem mit diesen Liedern: "Because He Lives" und "Ave Maria".
Eine Auswahl der schönsten Musikstücke aus den Gottesdiensten von Hour of Power. Musik, die die Seele aufbaut und für den Alltag ermutigt. Heute unter anderem mit diesen Liedern: "The Beatitudes" und "We Shall Behold Him".
Eine Auswahl der schönsten Musikstücke aus den Gottesdiensten von Hour of Power. Musik, die die Seele aufbaut und für den Alltag ermutigt. Heute unter anderem mit diesen Liedern: "God Is Our Refuge And Strength" und "This Must Be The Place".