Das TV-Magazin der Evangelischen Landeskirche

„Himmel über Baden“ ist das Fernsehmagazin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Es erzählt Geschichten über Menschen und Kirche, informiert über aktuelle Entwicklungen und spannende Neuigkeiten, gibt dem Engagement vor Ort ein Gesicht und Anregungen für den eigenen Glauben.

Vielfalt und Engagement vor Ort

Die Magazinsendung zeigt die Vielfalt der Evangelischen Kirche im Südwesten Deutschlands - Kunst und Kultur, Veranstaltungstipps und besondere Aktionen. Von der Vesperkirche bis zur Fastnacht, von Projekten der Digitalen Kirche bis zum Tanzgottesdienst reichen die Themen der Reportagen mit zumeist regionalem Bezug.

Wer und Was ist „Kirche“

Zahlreiche Haupt- und Ehrenamtliche gestalten die Arbeit der Gemeinden in der Evangelischen Landeskirche Baden. „Himmel über Baden“ stellt sie vor: Mit einem Porträt über die Kirchendienerin, die in der Ortsgemeinde ihren Dienst versieht oder die Zirkus- und Schaustellerseelsorge, deren Geistliche mitten auf dem Autoscooter taufen.

Der Evangelische Rundfunkdienst Baden

Produziert wird das Magazin vom Evangelischen Rundfunkdienst Baden ERB gGmbH. Der ERB arbeitet als Agentur für die Evangelische Landeskirche in Baden, ist aber eigenständig für sein Programm verantwortlich. Die Redaktion befasst sich mit aktuellen sozialen, ethischen und religiösen Themenstellungen aus Kirche, Diakonie und Gesellschaft.