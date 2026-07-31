Gloria Gottesdienst

Gloria: Gottesdienste aus Württemberg

Von Mannheim über Stuttgart bis zum Bodensee: „Gloria“ ist der Titel einer besonderen Form von Gottesdiensten in der Landeskirche Württemberg – zum Miterleben und Mitfeiern. Die Abendgottesdienste werden vor Ort aufgezeichnet und so gezeigt, wie sie sind: ehrlich, regional, evangelisch. Teile des Formats sind die Nachteulen- und Nachtschicht-Gottesdienste, die Themen sind aktuell und vielfältig.

Nachteulen-Gottesdienste

Gestaltet werden die Gottesdienste vom Nachteulen-Pfarrer Martin Wendte. Gastgeberin ist die Evangelische Friedenskirchengemeinde Ludwigsburg. Das Format mit Predigt, Meditation und Musik unter anderem von der „Nachteulencombo“, wendet sich an alle, die auf der Suche sind und ihrer Seele Gutes tun wollen.

Citykirchenpfarrer Martin Wendte

Dr. Martin Wendte ist Pfarrer an der Friedenskirche Ludwigsburg und Citykirchenpfarrer. Er organisiert in dieser Funktion Veranstaltungen für städtisch geprägte Menschen – Suchende, Fragende, Zweifelnde und überzeugte Christen.

Nachtschicht-Gottesdienste

Nachtschicht ist eine Abendgottesdienstreihe aus Stuttgart, die sich auf besondere Weise eines Themas annimmt und es aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Im Zentrum steht das Gespräch zwischen Nachtschicht-Pfarrer Ralf Vogel und einem Gast, der einen besonderen Zugang zum gewählten Thema vermittelt. Das Gespräch ersetzt die traditionelle Predigt. Musikalische Gäste bereichern die erfrischenden Gottesdienste mit ihren Beiträgen.

Nachtschicht-Pfarrer Ralf Vogel

Ralf Vogel ist Pfarrer der Kirchengemeinde Obertürkheim und hat das Format der Nachtschicht-Gottesdienste entwickelt. Er lädt Gäste ein, die etwas Wichtiges zu sagen haben: Wissenschaftler, Schauspieler, Musiker oder Theologen, daneben weitere Persönlichkeiten wie Ausnahmebergsteiger Reinhold Messner, Antisemitismusbeauftragter Michael Blume oder Meteorologe Sven Plöger.