Gloria Gottesdienst

aus St. Michael in Schwäbisch-Hall

Gottesdienst aus St. Michael in Schwäbisch-Hall mit Dekanin Anne-Kathrin Kruse zum "Glaubensweg" des Evangelischen Gemeindeblatts. In der evangelischen Stadtkirche wirkte der Reformator Johannes Brenz als Prediger. Er führte die Reformation behutsam durch, sodass viele wertvolle mittelalterliche Kunstwerke in St. Michael erhalten blieben. Musikalisch begleitet von einem Ensemble der Kantorei an St. Michael unter der Leitung von Bezirkskantorin Ursl Belz-Enßle.