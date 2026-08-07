domradio.de - Christliche Nachrichten

Christliche Nachrichten jeden Tag

Jeden Abend informiert die katholische Nachrichtensendung domradio.de kurz und bündig über tagesaktuelle Themen mit christlichem Bezug. Eine ausgewogene Berichterstattung steht hierbei im Zentrum – Nachrichten aus dem Vatikan finden ebenso ihren Platz wie Neues aus der christlichen Ökumene und wichtige Themen, die Politik, Gesellschaft und Kirche bewegen.

Eine Produktion der Erzdiözese Köln

Domradio.de ist ein multimedialer Sender katholischer Ausrichtung. Er ist dem Bildungswerk der Erzdiözese Köln e. V. zugehörig.

Frohe Botschaften und Musikhits - Der „gute Draht nach oben“

Ganz dem Namen entsprechend bietet domradio.de neben TV-Nachrichten auch ein Radioprogramm an, das auf Abwechslung und Unterhaltung setzt. Von Tagesinformationen über einen bunten Musikmix bis hin zu christlichen Impulsen findet hier alles seinen Platz. An Sonn- und Feiertagen wird die Heilige Messe aus dem Kölner Dom live übertragen.