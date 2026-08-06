Fokus Jerusalem: Ein Fenster ins Heilige Land

Fokus Jerusalem bietet einen einzigartigen Einblick in das Herz des Heiligen Landes. Jede Woche werden spannende Berichte, inspirierende Interviews sowie aktuelle Nachrichten aus Israel gezeigt. Die Themen reichen von Entdeckungsreisen an historisch bedeutsame Stätten über technologische Innovationen israelischer Erfinder bis hin zu persönlichen Einblicken in das Zusammenleben verschiedener ethnischer und religiöser Gruppen im Land. In der Rubrik „Frag den Rabbi“ werden Hintergründe des jüdischen Glaubens beleuchtet und der „Biblische Impuls“ lässt Bibelworte vor ihrem jüdischen Hintergrund lebendig werden.

Wertvolle Aufklärungsarbeit: Israels Realität aus der Nähe betrachtet

Ein besonderes Anliegen der Sendung ist es, Verständnis für dieses facettenreiche Land mit seiner bewegten Geschichte und den aktuellen politischen Entwicklungen und komplexen Herausforderungen zu schaffen. Durch die tiefgründigen Reportagen werden Zuschauer zur Teilnahme an informierten Diskussionen befähigt. Darüber hinaus soll die christliche Solidarität mit dem jüdischen Volk gefördert werden.

Im Einsatz für Israel: Das Team von Fokus Jerusalem

Fokus Jerusalem wird von dem Journalisten Jürgen „Tommy“ Müller geleitet. Israel ist sein Herzensthema: Seit mehr als 13 Jahren ist er als Berichterstatter aus Israel tätig und hat auch seine eigene Produktionsfirma TV-BW gegründet. Moderiert wird die Sendung vom Eventmoderator und Mediengestalter Stefan Petersen, der im Hauptberuf die Medienarbeit des christlichen Werks “Wort des Lebens” leitet. Als Co-Moderatorin tritt die Fernsehjournalistin Barbara Dettinger auf. Die Nachrichten moderiert Anny Maleyes.