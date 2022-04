67

( 67 ) Der vergessene Held Neu 45 MIN.

Mr. Charles ist schockiert, dass niemand zur Beerdigung seines Sohnes Tim gekommen ist. Obwohl Tim in seiner Zeit als Soldat vielen geholfen hatte, scheint sich keiner an ihn zu erinnern. Doch Jonathan hat einen Plan, der den Bekannten von Tim buchstäblich in ihren Träumen nachjagt ...