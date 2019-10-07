Ordensgründer

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( 3 ) Franziskus 8 MIN.

Eine Stimme bringt Franziskus von Assisi dazu, die Kirche Jesu Christi neu aufbauen zu wollen. Er wendet sich den Armen zu und unterstützt sie mit Kleidung, die er aus dem elterlichen Betrieb entwendet hat. Als sein Vater dies herausfindet, fordert er Genugtuung. Franziskus sagt sich von ihm los. Er wird fortan nur noch einen einzigen 'Vater' nennen. Viele sind beeindruckt von solcher Standfestigkeit und schließen sich ihm an.