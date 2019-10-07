Ordensgründer

Sie wandte sich gegen die mittelalterliche Praxis, in der Frauen aus politischen Gründen verheiratet wurden. Klara von Assisi floh sogar vor ihrer eigenen geplanten Hochzeit. Sie gründete die Gemeinschaft der Klarissinnen und verfasste als erste Frau überhaupt eine Ordensregel. Die Ordensregel der absoluten Armut, die nicht nur für die Frauen, sondern auch für das Kloster selbst gelten sollten.
Er ist eine der prägenden Gestalten des Abendlandes: Benedikt von Nursia. Ein herber, strenger Mann, aber dennoch voller Menschlichkeit und einer großen Sehnsucht nach Gott. In der Einsamkeit erkennt er, dass Christentum in erster Linie Gemeinschaft ist. Benedikts Regel des rechten Maßes prägt viele Orden bis heute.
"Will die Kirche das Volk zurückgewinnen, muss sie glaubwürdig leben, überzeugend predigen und bereit sein, sich intellektuell den Herausforderungen zu stellen", davon ist Dominikus überzeugt. Gemeinsam mit sechs Gefährten gründet er eine Ordensgemeinschaft, die sich das Ziel setzt, das durch Jesus gebrachte Heil für die Menschen besonders durch die Predigt zu verkünden.
Schon als kleines Mädchen setzte sie sich für die Menschen ein und half in großem Gottvertrauen jedem, der Hilfe brauchte. Selbstbewusst blieb Maria Magdalena Postel auch als junge Frau. Statt in einen bestehenden Konvent einzutreten, wusste sie, dass sie dazu berufen war, etwas Eigenes zu gründen.
"Liebe Gott über alles und dann schätze deinen Freund hoch. Schätze ihn höher als dein Leben". Die Engländerin Maria Ward beschließt, eine Gemeinschaft zu gründen, die sich an den Prinzipien von Ignatius von Loyola orientiert. So kann sie ihre wichtigsten Anliegen umsetzen: die Erziehung von Mädchen und die Seelsorge. Doch ein Frauenkloster ohne Klausur ist für Rom nicht denkbar. Sie wird zur Ketzerin erklärt ...
In Deutschland bekommt Arnold Janssen keine Genehmigung für ein Missionshaus. Darum geht er nach Steyl. Mit viel Gottvertrauen beginnt er, junge Missionare auszubilden und in die Welt hinauszuschicken. Arnold Janssen hat selbst Europa nie verlassen. Doch die Steyler Missionare verfolgen bis heute sein Ziel weiter, der Welt das Evangelium zu bringen.
Eine Stimme bringt Franziskus von Assisi dazu, die Kirche Jesu Christi neu aufbauen zu wollen. Er wendet sich den Armen zu und unterstützt sie mit Kleidung, die er aus dem elterlichen Betrieb entwendet hat. Als sein Vater dies herausfindet, fordert er Genugtuung. Franziskus sagt sich von ihm los. Er wird fortan nur noch einen einzigen 'Vater' nennen. Viele sind beeindruckt von solcher Standfestigkeit und schließen sich ihm an.
Sein Vater sieht es nicht gern, dass Léon Dehon Priester werden möchte. Er versucht alles, um ihn davon abzubringen. Doch die geschenkte Weltreise bestätigt noch Dehons Wunsch. Er studiert Theologie und lässt sich zum Priester weihen. Sein Herz gehört der Sache der Arbeiter. Für sie soll sich auch der Orden einsetzen, den er gründet.
Eine Verwundung fesselt den als gefühlskalt und hart bekannten Ritter Ignatius von Loyola ans Krankenbett. Hier beginnt er, in der Heiligen Schrift zu lesen und seine Wandlung nimmt ihren Anfang. Er tritt in die Nachfolge Jesu und wird Gründer eines der größten katholischen Orden.