Die Sullivans

87 Folgen

Als 1939 der Zweite Weltkrieg in Europa ausbricht, ändert sich das Leben der sechsköpfigen Familie Sullivan in Melbourne dramatisch. Vater Dave, der im Ersten Weltkrieg bei der Kavallerie war, ermutigt seine Söhne, in den Krieg zu ziehen. Der zweitjüngste Sohn Tom teilt seine Begeisterung und ist bereit, für ihr Land zu kämpfen. Der älteste Sohn John dagegen ist Pazifist und außerdem in die deutsche Jüdin Anna Kaufmann verliebt. Mutter Grace und die jüngeren Geschwister Kitty und Terry geraten zwischen die Fronten. Das berühmte Familiendrama mit Lorraine Bayly, Paul Cronin und Andrew McFarlane wurde an großartigen Schauplätzen in Melbourne gedreht. Die australische Erfolgsserie verhalf den damals jungen Schauspielern Mel Gibson, Sam Neill, Russell Crowe und Kylie Minogue zu ihren großen Karrieren.