Freude am Leben

68 Folgen

Erleben Sie Kirche herausfordernd, lebensnah, fröhlich und entspannt. Die Sendung ermutigt dazu, echte und ehrliche christliche Werte zu leben, und bringt konkrete Beispiele für die ganz persönliche Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das Missionswerk Karlsruhe mit seiner "Stiftung Missionswerk Karlsruhe" ist eine überkonfessionelle christliche Freikirche mit dem Schwerpunkt internationaler Sozialarbeit. Vor über 60 Jahren begann Erwin Müller, Menschen den Glauben an Jesus Christus zu vermitteln. Auf der Grundlage der dadurch entstandenen Gemeinde gründete Siegfried Müller 1974 ein Missionswerk. Es entstand eine Missionsarbeit, die heute nicht nur im deutschsprachigen Europa, sondern international bekannt ist. Seit 1979 arbeitet Daniel Müller an der Seite seines Vaters. Einige Jahre später ist auch der jüngere Sohn Thorsten in die Arbeit des Missionswerkes eingestiegen. In all den Jahren waren und sind die Müllers stets am Puls der Zeit und nutzen auch das Fernsehen als Verkündigungsmedium. Die TV-Predigten aus dem Missionswerk Karlsruhe: berührend, bodenständig und lebensnah.