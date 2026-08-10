Täglicher Segen und biblischer Impuls

Jeden Morgen spendet Bruder Paulus Terwitte Segen für den Tag. Das verbindet er mit einem kurzen Impuls zu einem ausgewählten Bibelvers. Manchmal passend zu Feiertagen, manchmal abgestimmt auf aktuelle Ereignisse, immer inspirierend und ermutigend.

Der Tagessegen ist ein Projekt des Nachrichtenportals katholisch.de. In dessen Zentrum stehen Ereignisse rund um Kirche und Gesellschaft. Neben tagesaktueller Berichterstattung publiziert die Redaktion spirituelle Impulse sowie Erklärungen zum katholischen Glauben.

Bruder Paulus Terwitte – Nachfolger von Pfarrer Heinz Förg

Viele Jahre hat Pfarrer Heinz Förg den Tagessegen gespendet. Aus gesundheitlichen Gründen hat er dieses Amt im Sommer 2023 an seinen Nachfolger Bruder Paulus Terwitte abgegeben. Terwitte ist Kapuzinermönch und außerdem kein unbekanntes Gesicht in der katholischen Medienwelt. Er ist als Fernsehmoderator aktiv, predigt in Fernsehgottesdiensten und hat bereits mehrere Bücher geschrieben.

Paulus Terwitte ist es ein Anliegen, jeden Menschen dazu zu ermutigen, ein Segen im Alltag zu sein und das Licht Christi in die ganze Welt zu tragen.