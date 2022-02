Lichtblicke - Das Magazin für Lebensfragen

72

( 72 ) Krisen und Ängste in der Schwangerschaft - Schwangerschaftskonfliktberatung 13 MIN.

Wenn eine Frau ungeplant schwanger wird, kann es sie auch in eine sozial und emotional schwierige Lage bringen. In dieser Situation helfen Angebote wie die Schwangerschaftskonfliktberatung des Diakonischen Werks Karlsruhe. Sie zeigt werdenden Müttern ihre Möglichkeiten auf, so zum Beispiel die Option der vertraulichen Geburt, bei der man in einer Klinik entbinden kann, ohne seine Identät preiszugeben. In der Sendung wird auch die Arbeit der Babyklappe vorgestellt.