Gespräche zu den Fragen des Lebens

„Lichtblicke - Das Magazin für Lebensfragen“ widmet sich Themen, die so vielfältig sind wie das Leben selbst: von leicht bis schwer, von religiös bis ganz alltäglich. Oft sind es aktuelle Herausforderungen, die die Menschen bewegen – in der Gesellschaft, in der Kirchengemeinde vor Ort oder sehr persönlich.

Medialer Dialog: Kirche und Gesellschaft

Die Sendungen behandeln zeitgemäße soziale, ethische und religiöse Themen aus Kirche, Diakonie und Gesellschaft. Die Gespräche fördern den Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft in den Medien und beleuchtet dabei verschiedene Herausforderungen und Fragestellungen. Neben Gästen etwa aus Seelsorge oder Beratung kommen in kurzen Einspielfilmen auch Betroffene zu Wort, die offen und ungeschönt von ihrem persönlichen Erleben berichten und deutlich machen, wie Begleitung und Beistand in den jeweiligen Lebenssituationen helfen können.

Gastgeber Katrin Kraus und Dr. Daniel Meier

Im Talk mit Fachleuten widmen sich in jeder Sendung Katrin Kraus oder Dr. Daniel Meier den bunten Themen des menschlichen Daseins. Die Gespräche zeichnen sich dabei aus durch Lebendigkeit und Authentizität. Vertieft werden die Themen durch einen kurzen Film, der weitere Aspekte ergänzt.

Der Evangelische Rundfunkdienst Baden

„Lichtblicke“ ist eine Produktion des Evangelischen Rundfunkdienstes Baden ERB gGmbH. Der ERB arbeitet als Agentur für die Evangelische Landeskirche in Baden, ist aber eigenständig für sein Programm verantwortlich.