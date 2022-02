10 Folgen

Frater Kilian ist Mönch im Stift Heiligenkreuz und steht kurz vor seiner feierlichen Profess, also der Bindung an den Orden Usque ad Mortem - bis zum Tod. In dieser Mini-Doku-Series erzählt er aus seinem Leben vor und während der Ordenszeit. Das Finale bildet Kilians ewige Profess.