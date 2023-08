Kirche neu erleben - mit Tobias Teichen

113

( 113 ) Special Vision Sunday 2022 26 MIN.

Am "Vision Sunday" stellt sich die ICF die Frage, was Gott mit der Kirche generell und jedem einzelnen im Speziellen vor hat. Denn eins ist sicher, meint Tobi Teichen: Gott ist gerade in dieser besonderen Zeit am Werk. Aufzeichnung vom Februar 2022.