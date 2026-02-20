Kirche neu erleben - mit Tobias Teichen

Lebendiger Gottesdienst für die Menschen von heute

Packend, frisch und immer an der Bibel orientiert: Das ICF München möchte Kirche für die Menschen von heute sein. Motivierend, mit modernem Worship und Predigten zu Themen, die für das Leben der Menschen relevant sind. Heiße Eisen wie der Umgang mit Geld oder Sexualität werden nicht verschwiegen. Ziel des ICF ist es, den Menschen eine Familie zu sein und sie für ein Leben mit Jesus Christus zu begeistern.

Was ist das ICF?

ICF steht für International Christian Fellowship. Die überkonfessionelle Freikirche auf biblischer Basis gehört zu einem globalen Movement mit über 80 Kirchen weltweit. Den Standort München leiten seit 2004 Tobias Teichen und seine Frau Frauke (beide Jahrgang 1977). Zusammen mit Freunden gründeten sie damals diese zeitgemäße Art von Kirche mit dem Ziel, Menschen mit Gottes Liebe bekannt zu machen, ihnen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden und so ihr Umfeld positiv zu beeinflussen. Mit den sonntäglichen Celebrations, lebensnahen Predigten und zahlreichen Angeboten für Kleingruppen erreichen sie mittlerweile Tausende Menschen in der Metropolregion München sowie über Fernsehen und Internet. Tobias Teichen hat im Rahmen seiner Tätigkeit als Pastor mehrere Bücher geschrieben, darunter die Titel „Who I am“, „Love, Sex, God“ und „Roots“. Außerdem gibt er in seinem Leadership-Podcast seine Erfahrung aus über 20 Jahren Gemeinde- und Unternehmensleitung weiter. Tobias und Frauke Teichen haben einen Sohn und leben in München.