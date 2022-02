181

( 181 ) Jesus ist dir nah, wenn du entmutigt bist (LIVE aus Israel) 28 MIN.

Joseph Prince sagt, dass Gott uns an unseren Höhepunkten genauso liebt, wie an unseren Tiefpunkten. Was diese Erkenntnis in uns bewirken kann, erklärt er in dieser Predigt, die in Israel aufgezeichnet wurde.