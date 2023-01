Big Church Day Out Konzerte

1

( 1 ) Jesus Culture 58 MIN.

Die amerikanische Lobpreisband Jesus Culture füllt Veranstaltungsorte und begeistert mit ihren Songs. Auch der Big Church Day Out 2016 ist hierbei keine Ausnahme. In der Besetzung Kim Walker-Smith (Lead-Gesang), Jeffrey Kunde (Lead-Gitarre), Brandon Aaronson (Bass), Josh Fischer (Schlagzeug) und Katie (Gesang) und Bryan Torwalt (Gitarre) spielen sie unter anderem diese Songs: 'In the River', 'Alive in You' und 'King of my Heart'.