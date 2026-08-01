Das Open Doors Magazin wirft Schlaglichter auf die Situation verfolgter Christen in verschiedenen Ländern der Welt. Die viertelstündige Sendung informiert über aktuelle Entwicklungen vor Ort und stellt inspirierende Menschen vor, die trotz Bedrängnis mutig an ihrem Glauben festhalten.

Wie leben Betroffene ihren Glauben?

Von Südamerika über den Mittleren Osten bis nach Nordkorea: Im Mittelpunkt stehen vor allem die Regionen, in denen das Leben für Christen am härtesten ist. Außerdem geht es um Hilfsprojekte von Open Doors wie einem Trauma-Zentrum für Christen, die Gewalt erlebt haben oder Hilfsprojekte für Christen in Zentralasien, die von ihren Familien verstoßen wurden.

Gebet

Am Ende der Beiträge werden konkrete Anliegen formuliert, die das TV-Publikum mit ins Gebet nehmen kann und so die Gläubigen unterstützen kann.

Open Doors auf Bibel TV

Seit 2018 strahlt Bibel TV diese Serie aus, doch Open Doors e.V. existiert schon seit 1955. Anne van de Bijl, genannt Bruder Andrew, gründete den Verein, der stetig gewachsen ist. Diese spannende Geschichte wird in der Serie „Geschichten von Gottes Wirken - Meilensteine im Dienst für verfolgte Christen“, ebenfalls auf Bibel TV, gezeigt. In der Serie „Gesichter der Verfolgung“ erzählen Gläubige detailliert aus ihrem Leben unter Verfolgung. Ein Mal im Jahr veranstaltet Open Doors Deutschland zusätzlich den Open Doors Tag, eine Gebetssendung für einzelne Länder oder Regionen, bei der das Fernseh-Publikum mitbeten kann.